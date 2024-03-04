وظائف حكومية تأمن مستقبلك .. سجل ورقك الآن رابط التقديم على مسابقة ال30 ألف معلم 2024 .. فرصه لن تتكرر

مسابقة ال30 ألف معلم 2024، يثير استفسار بعض الأفراد حول فرص التقديم لمسابقة الـ 30 ألف معلم، التي تعد من المسابقات المعروفة داخل الدولة المصرية، تم إطلاق هذه المسابقة لتوفير فرص وظيفية للمعلمين الراغبين في التعيين في مجال التدريس، سواء كمعلمين أو معلمين مساعدين، حيث تهدف المسابقة إلى سد العجز في كوادر التدريس لضمان استمرار تقديم الدروس في جميع المدارس، يقدم مقالنا نظرة شاملة على تفاصيل المسابقة والخطوات الرئيسية التي يمكن أن تساعدك في التقديم بشكل شامل.

مسابقة الـ 30 ألف معلم 2024

قامت وزارة التعليم في الدولة المصرية بتنظيم مسابقة تهدف إلى فتح فرص وظيفية كبيرة في مختلف المدارس بجميع المحافظات، تتيح هذه المسابقة للمتقدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المؤهلات، وتشمل.

الخريجون من برامج التعليم الأساسي والتربية.

الحاصلون على درجة الليسانس في الآداب.

الحاصلون على درجة تربية أزهر.

الحاصلون على درجة في كلية دار العلوم.

الحاصلون على درجة البكالوريوس في التربية النوعية تخصص رياض الأطفال.

طريقة التقديم إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم

للمشاركة في المسابقة والتقديم للحصول على فرصة وظيفية، يتعين عليك اتباع سلسلة من الخطوات. يمكن تلخيصها كما يلي.

يجب زيارة الموقع الرسمي المخصص للمسابقة من هنا .

. انتقل إلى قسم الوظائف التعليمية على الموقع.

اختر نوع الوظيفة التي تهمك لتقديم طلب.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالوظيفة التي تسعى للتقديم لها.

شروط التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم

يتعين عليك الالتزام بعدد من الشروط لضمان تمكينك من التقديم والحصول على موافقة الوزارة، تتضمن هذه الشروط.