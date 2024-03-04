هتقطع فى الضلمه ياما هتدفع غرامة يا تتحبس.. تنبيه شديد اللهجة من وزارة الكهرباء لاصحاب العدادات القديمة.. تفكيرك هيوديك في داهيه

ضرورة تحديث العدادات القديمة تكمن في ضمان توفير الكهرباء بكفاءة وسلاسة للعملاء لدى الشركات الكهربائية، إذا كنت تعتمد على عداد قديم، قد تواجه تحديات مثل سحب العداد دون سابق إنذار، يتعين عليك أن تكون على دراية بهذه المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث عدادك قبل أن يتم سحبه من قبل الشركة، في حال كان لديك عداد كهرباء قديم، يفضل التواصل مع شركة الكهرباء المحلية للاستفسار حول كيفية ترقية عدادك.

سحب العدادات القديمة من المواطنين

في سياق إمكانية استبدال العداد القديم، يعد هذا الخطوة ضرورية لتحديث البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمة لجميع المشتركين، ومع ذلك، ينبغي عليكم أن تدركوا أن هذا التغيير قد يؤثر سلباً على استهلاك الكهرباء ويمكن أن يتسبب في زيادة الفواتير الشهرية في بعض الحالات، بعض العدادات القديمة قد تكون غير دقيقة في قياس الاستهلاك، مما قد يؤدي إلى تحصيل فواتير بمبالغ مبالغ فيها، لذا، ننصحكم بشدة بالتحقق من حالة العداد الخاص بكم والتواصل مع شركة الكهرباء المحلية للتأكد مما إذا كان هناك حاجة لتحديثه أو استبداله.

حالات قطع الكهرباء عن المواطنين