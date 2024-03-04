سجل الآن واستفيد من الدعم التكميلي تكافل | رابط التقديم عبر صندوق المعونة الوطنية 𝗻𝗮𝗳.𝗴𝗼𝘃.𝗷𝗼

تقدم الحكومة الأردنية الدعم التكميل تكافل للأسر الفقيرة والأشد احتياجًا والذين ليس لهم عمل ثابت يوفر لهم حياة كريمة، لتقوم من خلاله بمساعدة هذا الأسر على أعباء الحياة ومتطلبات المعيشة، ويمكن الحصول على دعم تكافل عن طرق صندوق المعونة الوطنية التي أنشآته الحكومة الأردنية لتوفر على المستفيدين من الخِدْمَات الحكومية طريق الحصول عليها.

نبين لكم عبر موقع البديل الإخباري طريقة الحصول على الدعم عن طريق موقع صندوق المعونة الوطنية، وما يدور حوله من تفاصيل في الأسطر التالية.

الدعم التكميلي تكافل

دعم تكافل احد اهم برامج الدعم في الأرْدُنّ والتي تسعى الحكومة من خلاله توفير المساعدات للمواطنين الذين يعانون من الفقر وقلة ذات اليد، حيث توجه الحكومة الدعم للفئات الأشد احتياجًا وقد قامت بتحديد هذه الفئات بناء على عدة معايير، والتي منها أن يكون المستفيد ن الدعم أُرْدُنّيّ ومقيم في الأرْدُنّ وليس له دخل ثابت وليس لديه أصول ذات قيمة عالية وغير ذلك من الشروط التي تجعل الدعم يستهدف الفئة الأشد احتياجًا.

رابط الدعم التكميلي 3

أنشأت الحكومة الأردنية موقع صندوق المعونة الوطنية ليكون هو بوابة الخِدْمَات الإلكترونية لجميع المواطنين، والتي يتيح لهم الحصول على كافة الخِدْمَات التي تقدمها الحكومة بسهولة، كما يتيح لهم أيضا متابعة الخِدْمَات والتواصل مع المؤسسات القائمة على الدعم بشكل مباشر ويسير، والذي يمكنك الدخول عليه من خلال الرابط التالي: 𝗻𝗮𝗳.𝗴𝗼𝘃.𝗷𝗼.

صندوق المعونة الوطنية الدعم التكميلي

احصل على الدعم التكميلي تكافل من خلال موقع صندوق المعونة الوطنية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع صندوق المعونة الوطنية من الرابط أعلاه. الدخول على الخِدْمَات الإلكترونية من الصفحة الرئيسة. اختر خدمة الدعم التكميلي تكافل 3. ادخل جميع المعلومات المطلوبة وتأكد من أن بطاقة الهُوِيَّة سارية. بعد الانتهاء من كافة البيانات بشكل صحيح، اضغط تقديم الطلب. سيتم مراجعة الطلب من قبل القائمين على الدعم ومراسلتك بالنتيجة وموعد صرف الدعم.

يمكنك أيضا التواصل مع القائمين على الدعم عبر المنصة الرئيسة المذكور الرابط الخاص بها أعلاه لتتمكن من الحصول على الدعم التكميلي تكافل بسهولة.