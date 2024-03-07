“هُنـــا“ رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الاردن 2024

تسعى الحكومة في المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل على الحد من البطالة المتواجدة داخل المملكة، لذلك قامت الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية بتخصيص موقع الكتروني حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن الترتيب التنافسي للوظائف داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ونوضح فيما يلى المواعيد الخاصة التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة لإجراء المقابلة الشخصية للأفراد الراغبين في التوظيف.

رابط الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الأردن 2024

قام ديوان الخدمة المدنية داخل المملكة بتحديد كيفية الاستعلام عن الترتيب التنافسي في الأردن 2024 وذلك عن طريق بعض النقاط نبينها فيما يلي:

اولا: يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لديوان الخدمة المدنية.

ثانيا: لابد من إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستعلم

ثالثا: يتم اضافة تاريخ الميلاد الخاص بالمستعلم في الخانة المحددة لذلك ثم النقر على دخول.

رابعا: بعد النقر على دخول ستظهر النتيجة الخاصة بالمستعلم.

كما قام ديوان الخدمة المدنية بتوفير رقم هاتف لسهوله الوصول إلى نتيجة الاستعلام وذلك تيسيرا على مواطني المملكة وهو الرقم 065008080 ثم يقوم المستعلم بالضغط على رقم 4 ثم الضغط على رقم 2 ومعرفة النتيجة الخاصة به

ميعاد المقابلة الشخصية في الإختبار التنافسي في الأردن 2024

قامت الجهات المختصة بتحديد ميعاد المقابلة الشخصيه للأفراد الذين تم قبولهم في الإختبار الإلكتروني وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس موعدا للمقابلة كما قام ديوان الخدمة المدنية بتحديد المدة الخاصة للامتحان بحد اقصى ساعتين ونصف

شروط القبول في ديوان الخدمة المدنية في الأردن 2024

قام ديوان الخدمة المدنية بتحديد عدة شروط حتى يتم القبول للمتقدمين للإمتحان في ديوان الخدمة المدنية نبينها فيما يلي: