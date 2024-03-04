ألحقوا يا أطفال لولو بورطة.. تردد قناة وناسة “Wanasah TV” للأطفال الجديد 2024 و كيفية إستقبال القناة.. نزلها واستمتع بأجمل أغاني الأطفال

قناة وناسة كيدز للأطفال من أبرز القنوات العربية التي تقدم محتوى متنوع ومميز للاطفال جعلت منها القناة الأولي عربيا حيث سارعت الأمهات في الوطن العربي لتنزيلها لأطفالهم للأستماع الي أغاني الأطفال الجميلة وتعلم بعض المبادئ والقيم واليوم سنقدم اليكم تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024 فتابعونا.

قناة وناسة كيدز

أن قناة وناسة كيدز من أنجح قنوات الأطفال في الوطن العربي حيث تقدم محتوى ترفيهي وتربوي للأطفال.

انطلقت القناة في عام 2018 ومنذ ذلك الوقت والقناة في نجاح مستمر تحقق ملايين المشاهدات في العالم.

وتقدم قناة وناسة المحتوى للأطفال بشكل ترفيهي يقصد من خلاله تربية الأطفال على بعض القيم الأخلاقية مثل الصدق وعدم الكذب واحترام الوالدين.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

يتم بث قناة وناسة على كلا من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث يتم بثها بجودة عالية علي الترددات التالية:

تردد نايل سات لقناة وناسة للأطفال 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

معدل الاستقطاب: عمودي

تردد عرب سات لقناة وناسة للأطفال 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD.

معدل الاستقطاب: أفقي.

كيفية إستقبال القناة وناسة كيدز

تيحث دوما الأمهات علي أكساب أبنائهم المهارات المختلفة منذ الصغر سواء كانت مهارات التحدث أو التفكير أو الأبداع وهذا ما استطاعت قناة وناسة أن تحققه للأمهات، لذلك فأننا نجدها في أغلب البيوت العربية حتى تتمكنوا بأستقبال القناة عليكم بالخطوات التالية: