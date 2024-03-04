المشمولين بالرعاية الاجتماعية 【﻿الوجبة７】والأخيرة عبر منصة مظلتي 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚 استعلم الآن

تمثل الرعاية الاجتماعية للمواطنين في العراق أهمية كبيرة مما جعل المشمولين بالرعاية الاجتماعية يبحثون عن موعد الإعلان عن اسماء الوجبة السابعة والأخيرة من وجبات الرعاية بشكل كبير في الفترة الأخيرة وخاصة ونحن مقبلون على الشهر الكريم الذي دائمًا ما يكثر فيه الخير ويستبشر الناس بقدومه بحلول البركة.

ونحن على أعتاب رمضان هل ستم الإعلان عن الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية نتعرف على موعد الوجبة الأخيرة عبر موقع البديل الإخباري.

من هم المشمولين بالرعاية الاجتماعية؟

المشمولين بالرعاية الاجتماعية هم الذين ليس لهم القدرة على العيش وتوفير متطلبات الحياة اليومية بلا مساعدة، وهم الذين تحرص وزارة العمل على إدراجهم ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومن هؤلاء الأسر الفقيرة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد أو أكثر ويعانون من الفقر، أو من العاطلين عن العمل وهؤلاء توفر لهم الوزارة الدعم مع حرصها على توفير فرصة عمل تناسبهم، ومنهم أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة فهم أشد الفئات احتياجًا ألى الدعم.

اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

استعلم عن اسماء الرعاية الاجتماعية ونزل كشوفات المشمولين في الوجبة الأخيرة بصيغة pdf عبر موقع مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع مظلتي عبر الرابط التالي: 𝐮𝐦𝐛𝐫𝐞𝐥𝐥𝐚. اضغط على هيئة الحماية الاجتماعية. ادخل البيانات المطلوبة. اضغط تحميل الكشوفات لتستعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

ما هي شروط الرعاية الاجتماعية في العراق؟

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المشمولين بالرعاية الاجتماعية بناء على مجموعة من الشرط التالية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية. ومقيم في العراق بشكل دائم. ليس له دخل ثابت. لا يملك أصول ذات قيمة ثمنية كبيرة. لم يحصل على أي دعم حكومي أخر. في حالة أن المتقدم رب أسرة لابد أن يكون عدد أفرادها 4 أو يزيد.

عند استكمال هذه الشروط يمكنك الدخول على منصة مظلتي للتقديم على الرعاية الاجتماعية لتكون ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.