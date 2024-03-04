«الحديد هيفرح الغلابة».. مفاجأة من نار في أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في الأسواق + المصانع.. فرصة العمر للي هيبني!!

نرصد أسعار الحديد والاسمنت في مصر وذلك في ظل حالة تغيير الأسعار الذي تشهده خلال الفترة الحالية، حيث تراجع سعر المعدن الصلب بشكل كبير خلال الأيام الماضية وقد بعد أن كانت أسواق الحديد ومواد البناء تعاني من حالة الركود على أثر ارتفاع الأسعار الجنوني الذي حدث في أسعار السلع خلال الشهور الماضية وقد تأثرت أسعار الحديد والاسمنت بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، مما أدى الى ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وسوف نوضح اليكم اليوم تقرير مفصل بأسعار الحديد للشركات المختلفة واسعار الاسمنت.

اسعار الحديد اليوم

وتستمر أسعار الحديد والاسمنت في مواصلة التراجع المتلاحق مرة أخرى، حيث سجلت الأسعار انخفاض كبير على مدار الأيام الماضية بعد الاتفاقية الاقتصادية الضخمة راس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات والتي أدت إلى توفر العملة الأجنبية وضبط الأسعار الأمر الذي أدى الى حدوث انتعاش في حركة بيع وشراء مواد البناء في الأسواق، وسوف نوضح اليكم أسعار الحديد اليوم الاثنين 4/3/2024 وذلك بالنسبة لمختلف الشركات ويراعى العلم ان هذا سعر طن الحديد من المصنع دون حساب تكاليف النقل:

سجل سعر طن حديد عز حوالي ٤٨٠٠٠ جنيه مصري.

طن الحديد في مصر اليوم الأحد ٣من مارس ٢٠٢٤م إلى ٤٧٠٠٠ جنيه مصري لطن حديد الكومي.

بينما وصل سعر طن حديد العشري حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري.

وسجل سعر طن حديد مصر استيل حوالي ٤٧٠٠٠ جنيه مصري.

أما عن سعر طن الحديد لشركة بشاي حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري.

وسجل سعر حديد المصريين حوالي ٤٧٥٠٠ جنيه مصري للطن .

سعر الاسمنت اليوم

ونظراً لتراجع الأسعار الذي شهدته مختلف مواد البناء متأثرة بانخفاض سعر الحديد فقد تراجع بالتالي سعر الأسمنت بمختلف أنواعه وذلك لارتباطه بأسعار باقي مواد البناء وبالاخص سعر الحديد وهذه أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 4/3/2024:

فقد بلغ سعر طن الاسمنت لشركة السويدي حوالي ٢٠٧٠ جنيه مصري.

سعر طن أسمنت السويس حوالي ١٩٩٠ جنيه مصري.

وسجل طن الاسمنت المسلح ما يقدر بحوالي ١٩٥٠ جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد حلوان ١٩٨٠ جنيه مصري.

طن أسمنت جنوب الوادي سجل سعره ١٩١٠ جنيه مصري.

سعر طن اسمنت النصر حوالي ١٩١٠ جنيه مصري.