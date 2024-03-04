“الموظفين طايرين من الفرحة”.. موعد صرف رواتب الموظفين بعد زيادة الأجور 2024 + رفع الحد الأدنى للعاملين في الدولة .. افرح يا معلم مرتبك هيوصل 12 الف جنيه

بعد إعلان الرئيس السيسي عن حزمة كبيرة من القرارات بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي ورفع الحد الادنى للاجور والمعاشات وذلك تطبيق من بداية شهر مارس 2023 وقد ازداد البحث عن زيادة الرواتب وموعد صرفها والحد الادنى للعاملين في الدولة لذا سنقدم بين أيديكم في السطور القادمة كل التفاصيل التي تخص زيادة الرواتب وموعد صرف تلك الزيادات فتابعونا.

زيادة المرتبات الموظفين 2024

قد أعلن رئيس الجمهورية عن زيادة الرواتب ورفع الحد الادنى للاجور بنسبة 50% وذلك لمساعدة المواطنين على تحمل الاعباء المعيشية وغلاء الأسعار.

وقد تم رفع الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاع العام ليصل الى 6000 جنيه شهريا، هذا بالإضافة إلى زيادة الأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح من 1000 الي 1200 جنيه.

بينما لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية المختلفة والاقتصادية عن قيمة 12 ألف جنيه شهريا للدرجة الممتازة.

موعد زيادة المرتبات الموظفين 2024

من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرارات الجديدة بخصوص زيادة الرواتب والمعاشات من بداية شهر مارس 2024.

لذا من المنتظر أن يتم صرف الزيادات الجديدة في المعاشات والرواتب من شهر مارس وذلك لكل العاملين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية .

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والرواتب للموظفين في القطاع العام والهيئات الاقتصادية بداية من شهر مارس، قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف الرواتب لشهر مارس 2024 بزيادات الجديدة وذلك في خلال خمسة أيام وهما: