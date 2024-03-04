بشرى سارة للشعب المصري.. انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تصل إلى 20% في مصر

في إعلان مبشر للمواطنين، أعلن أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن، عن توقعات بانخفاض أسعار الدواجن في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مما يعد خبراً ساراً للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

انخفاض متوقع بنسبة تصل إلى 20%

خلال حواره في برنامج “في المساء مع قصواء” المذاع على قناة “سي بي سي”، أشار مبروك إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد انخفاضاً في أسعار الدواجن بنسبة تقارب الـ20%، وذلك نتيجة لعدة عوامل إيجابية تؤثر على سوق الدواجن، هذا الانخفاض المتوقع يأتي كنتيجة للجهود المبذولة من جانب الشعبة لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ويدعم القدرة الشرائية للأسر المصرية.

تراجع متوقع في أسعار الدواجن مع انخفاض تكاليف العلف في مصر

في تطور إيجابي قد يسهم في تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين، توقع أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن، انخفاضاً في أسعار الدواجن بالأسواق المصرية، عقب انخفاض تكاليف العلف نتيجة لتراجع أسعار الدولار في السوق الموازية.

استقرار أسعار الدواجن عند مستوى معقول بعد رمضان

كما أشار مبروك إلى أن الأسعار المتوقعة للدواجن ستتراوح بين 80 إلى 85 جنيهاً مصرياً للكيلوغرام، وذلك بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، مؤكداً أن الأسعار لن تنخفض عن 80 جنيهاً لضمان تحقيق هامش ربح يسمح باستمرارية دورة الإنتاج، هذا التوقع يأتي في ظل انخفاض أسعار العلف، الذي يعد من أهم مكونات تكلفة تربية الدواجن، بفضل تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، مما يعد خطوة مهمة نحو استقرار الأسعار في الأسواق ويسهم في توفير الدواجن بأسعار معقولة للمستهلكين.