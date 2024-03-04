معقول هتبقى بكدة.. انخفاضًا في أسعار السلع الأساسية بنسب تصل إلى 40% خلال رمضان

أعرب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تفاؤله بتحقيق استقرار في أسعار اللحم بالأسواق المصرية، متوقعاً أن يتراوح سعر الكيلوغرام بين 200 و250 جنيهاً خلال الأيام المقبلة، جاءت هذه التصريحات في سياق تثمين الجبلي للقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي يعكس اهتمام مصر بتطوير قطاعها الزراعي.

زيارة منظمة الفاو تعكس نهضة مصر الزراعية

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” على قناة سي بي سي، أكد الجبلي أن الزيارة التي قام بها مدير عام الفاو والوفد المرافق له إلى مصر كانت تهدف إلى الاطلاع على التطورات الجارية على أرض الواقع في القطاع الزراعي، وأشار إلى أن الفاو أبدت إعجابها بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا القطاع، والتي تعكس نهضة حقيقية وملموسة، تأتي هذه الزيارة في إطار دعم التعاون بين مصر والمنظمات الدولية لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي بما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.

اللحم بأسعار تتراوح بين 200 و250 جنيهاً في الأسواق المصرية

في تطور مبشر للاقتصاد المصري، أعلن عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن توقعات بانخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك اللحوم والدواجن والبيض، بنسب تصل إلى 40% خلال الفترة المقبلة وعلى وجه الخصوص خلال شهر رمضان، هذا الانخفاض المتوقع يأتي في أعقاب توسع الدولة في الزراعة الأفقية وزيادة الإنتاجية في المحاصيل الاستراتيجية.

توسع زراعي وإنتاجية محصولية عالية تعزز الأمن الغذائي

أكد الجبلي على الدور الهام للمراكز البحثية في مصر التي ساهمت بشكل فعال في زيادة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى التوسع الأفقي الكبير الذي قارب الـ4 ملايين فدان، هذا التوسع لعب دوراً محورياً في تحسين الإنتاج المحلي للمحاصيل الاستراتيجية، ما أسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية وبالتالي توقع انخفاض أسعارها في الأسواق، وفي ضوء الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، يعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي في مصر. وتابع الجبلي موضحًا أن هذا التحسن في الإنتاجية والتوسع الزراعي سينعكس إيجاباً على أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خاصة في شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يتم توفير اللحم للمستهلك بأسعار تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهاً للكيلو، مؤكدًا على عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي بفضل الجهود المبذولة.