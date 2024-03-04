دلوقتي متاح رابط الاستعلام عن دعم المواشي 1445 وتعرف على أهم شروط الحصول على الدعم

الآن يمكنك الاستعلام عن دعم المواشي، عن طريق وزارة البيئة والمياه باتباع كافة الخطوات الخاصة بالاستعلام بشأن دعم المواشي، وأيضا دعم المربين وكافة الفئات العاملة في المجال من خلال الوزارة، بطريق بسيطة ومن خلال الخدمة الإلكترونية المتاحة لجميع المستفيدين أو الراغبين في الحصول على الدعم من الوزارة، ضمن الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية والبرنامج التي تنفذها والعديد من الإصلاحات فيه من أجل خدمة الإنتاج الزراعي والحيواني.

الآن يمكن الاستعلام عن دعم المواشي في المملكة العربية السعودية

وذلك عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة البيئة والمياه الإلكتروني عبر الرابط الذي يتم توفيره (اضغط هنا)

2. اطلع على البرامج المتاحة من خلال الوزارة وابحث عن برنامج دعم المواشي.

3. اختر البرنامج وقم بإدخال بياناتك الشخصية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

4. أدخل جميع المعلومات المطلوبة عن المستفيد واضغط على زر “استعلام”.

5. ستظهر لك صفحة تحتوي على المعلومات المتعلقة بحالة طلب الدعم، سواء تم قبوله أو رفضه.

6. إذا تم رفض الطلب، ستتوفر قائمة بالأسباب التفصيلية للرفض.

يجب ملاحظة أنه يتطلب الحصول على دعم المواشي توفر بعض الشروط التي تشمل:

1. يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطنا سعوديا أو يحمل بطاقة الإقامة الخاصة بالمملكة السعودية.

2. يجب أن يكون المستفيد موظفا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

3. يجب أن يكون المتقدم من بين صغار المربين لكي يكون مستحقا للدعم.

هناك بعض الشروط الأخرى تعرف عليها للحصول على دعم المواشي

بالإضافة إلى الشروط التي ذكرتها سابقا، قد تكون هناك شروط أخرى للحصول على أو الاستعلام عن دعم المواشي في المملكة العربية السعودية، يمكن أن تشمل الشروط الإضافية ما يلي:

1. تسجيل المزرعة: قد يتطلب الحصول على دعم المواشي تسجيل المزرعة لدى الجهات المعنية، مثل وزارة البيئة والمياه أو وزارة الزراعة، يجب أن تتوافق المزرعة مع المعايير المحددة وتحصل على الموافقات اللازمة.

2. الالتزام بالمعايير البيئية والصحية: يمكن أن يتطلب الحصول على دعم المواشي الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المحددة، كما يجب على المزارع الالتزام بممارسات الرعاية الصحية للحيوانات والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في المزرعة.

3. تقديم التقارير والوثائق المطلوبة: قد تتطلب الوزارة تقديم تقارير ووثائق تثبت استحقاق المزرعة للحصول على الدعم، قد يشمل ذلك تقارير عن أعداد المواشي المرباة وتفاصيل عن العمليات الزراعية والمالية المتعلقة بالمزرعة.

4. الالتزام بالبرامج التدريبية: قد يتطلب الحصول على الدعم المشاركة في برامج تدريبية محددة، يهدف ذلك إلى تعزيز المعرفة والمهارات لدى المزارعين في مجال رعاية وتربية المواشي.