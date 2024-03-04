بدء التوزيعات… مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين لشهر أذار 2024 وما قيمة الزيادة الجديدة

مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين لشهر أزار 2024 وهذا هو ما يهتم به المواطنين منذ مطلع الشهر الحالي، حيث هناك بحث رائج ومرتفع على جوجل للوصول إلى موعد بداية صرف توزيعات رواتب المتقاعدين في العراق، حيث يشكل راتب شهر أذار الجاري أهمية كبيرة جداً لأنه يأتي تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان، ويحتاج المواطنين إلى العديد من الأشياء ولذلك أعلنت الحكومة عن موعد صرف الرواتب لإدخال الفرحة والسعادة إلى قلوب المواطنين.

كما يرغب الكثير من المتقاعدين معرفة حقيقة صرف الزيادة الجديدة وهل ما يتم تداولة رسمي أم مجرد شائعات، ومن هي الفئات التي تنطبق عليها الزيادة الجديدة، كل هذا وأكثر ننشر لحضراتكم في الفقرات التالية بالإضافة إلى مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين لشهر أذار 2024.

مصرف الرافدين صرف رواتب المتقاعدين لشهر أذار 2024

حسب تصريحات الحكومة أن المتقاعدين يحصلون على الرواتب الخاصة بهم لشهر أذار بزيادة جديدة ورسمية تم تقديرها بمبلغ وقدره 100 دينار عراقي، وكان قرار الزيادة الجديدة ضمن تحسين معيشة الأسر العراقية من المتقاعدين وتخفيف العبء عنهم في ظل ظروف غلاء الأسعار الناتج عن التدهور الاقتصادية بسبب الحروب، كما كشفت وزارة المالية العراقية أن المبالغ النقدية يتم وضعها في حسابات المتقاعدين مساء الأحد الموافق 3 اذار 2024 على أن تبدأ عمليات الصرف اليوم الإثنين الموافق 4 آذار الجاري 2024 وكان سبب تأخر الصرف هو أن اليوم الأول والثاني من شهر آذار عطلة رسمية.

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