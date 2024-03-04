“شوف نتيجتك” الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 والشروط المطلوبة

تقوم هيئة البريد المصري عند احتياجها إلى موظفين بعمل مسابقة لاختيار موظفين ذات كفاءة عالية، وذلك عن طريق الإعلان عن مسابقة وتحديد الشروط المطلوب للإلتحاق بها، ويتم إجراء بعض الاختبارات للمرشحين، في أوقات متفاوتة تجعله يتسائلون كثيرًا عن كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، وسوف نذكر ذلك في السطور التالية:

كيفية الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

قامت هيئة البريد المصرى بإنشاء رابط إلكتروني يمكن للمواطنين الاستعلام من خلاله عن استفساراتكم عبر الخطوات التالية:

قم بالبحث عن الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة والذى يطلق عليه بوابة الوظائف الحكومية.

قم بالضغط على زر الإستعلام في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم إدخال البيانات الشخصية بالنسبة للمتقدم.

ثم إدخال رقم السجل الذي تبحث عنه.

ثم بعد ذلك سوف يتم إظهار النتيجة.

ما هي الشروط التسجيل فى مسابقة البريد المصري

يرغب الكثير من الذين أتموا دراستهم بالالتحاق بالوظائف المعلن عنها من هيئة البريد فقامت بتحديد بعض الشروط، التي لابد من توافرها فى من يرغب في التقديم على مسابقة البريد المصري، سوف نذكرها فيما يلي: