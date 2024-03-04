“متخليش التاجر يضحك عليك” أسعار السكر والزيت في التموين لشهر مارس 2024 والسلع الأساسية

مع اقتراب شهر رمضان يتساءل الكثير عن أسعار السكر والزيت فى التموين لشهر مارس حتى يستطيع أن يعرف كم من المبالغ يحتاج حتى يأتي بكافة احتياجاته الأساسية، وهذا ما يشغل بال الكثير من النساء حتى يستطيعوا أن يقوموا بطهي الطعام بشهر الصوم ولكي يستطيعوا أن يحصلوا على احتياجاتهم من خلال منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية والذى يخدم قرابة ستين مليون مواطن.

السلع التي ارتفعت أسعارها في التموين

حافظت الحكومة المصرية على استقرار أسعار السلع التموينية ولم يتحرك منها إلا بعض السلع البسيطة سوف، نذكرها فيما يلي:

بتحريك بسيط في سعر المكرونة للعبوة بحجم ٨٠٠ جرام، يرتفع ثمنها جنية ونصف فقط فيكون سعرها ١٥ ونصف بدلاً من ١٤.

أما العبوة التي يبلغ حجمها ٤٠٠ جرام تحرك سعرها من ٧ جنيهات إلى ٧ وخمسة وسبعون قرش.

أسعار السكر والزيت في التموين لشهر مارس

قامت وزارة التموين بتحديد أسعار المنتجات الأساسية في القائمة التموينية مثل السكر والزيت، حتى تضمن عدم تلاعب التجار فيها، وهى كالتالي:

تم تحديد سعر كيلو السكر ١٢ جنيه ونصف.

سعر زيت الخليط وزن الزجاجة ٨٠٠ ملى ٣٠ جنيه.

وتم طرح علبة مرقة الدجاج بسعر بسيط يكون ٦ جنيهات.

سعر كيلو العدس ٤٢ جنيه مصري.

سعر كيلو الفول البلدى ١٨ جنيه.

وسعر الدقيق وزن واحد كيلو ١٨ جنيه.

كما يوجد أنواع أخرى داخل قائمة السلع التموينية، ولمعرفة كل الأسعار يمكن أن تزور الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التموين المصرية كما أنها تقوم بنشر قائمة السعر على المحلات التابعة لوزارة التموين بشكل شهري.