متخليش حد يضحك عليك.. وزارة التموين تحدد نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024 مع جدول أسعار السلع

نجد أنه في إطار حرص الدولة الدائم على استقرار الأسعار للسلع الغذائية الأساسية وكذلك توفير الدعم الكامل للمواطنين قد أعلنت في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قائمة بأسعار السلع التموينية عن شهر مارس لعام 2024، بالإضافة إلى تحديد نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024 وبناء عليه، وبسبب كثرة البحث من قبل العديد من الفئات من مستحقي صرف الدعم التمويني عن نصيب الفرد عن شهر مارس، قد جئنا لكم بكل التفاصيل عبر موقع البديل تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024

قد بدأ فعليا صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس بداية من أمس الجمعة الأول من مارس وأما بالنسبة لنصيب الفرد من السلع التموينية الخاصة بشهر مارس فقط جاءت على النحو التالي:

أولا يحق لكل فرد موجود على البطاقة التموينية صرف زجاجة زيت وزن 800 ملي والحد الأقصى أربع زجاجات للبطاقة التي تحتوي على أربعة أفراد.

ثانيا يتم صرف 1 كيلو سكر لكل فرد على البطاقة التموينية والحد الأدنى 4 كيلوات للبطاقة التي تضم أربعة أفراد.

ثالثا يتم صرف 2 كيلو من المكرونة أو الأرز بوزن 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على أربعة أفراد.

رابعا وأخيرا يتم صرف كيلو واحد فقط من الأرز أو المكرونة للبطاقة التي تحتوي على أقل من أربعة أفراد.

وأما بخصوص زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية فقط قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تلك الأخبار المنتشرة ما هي إلا مجرد شائعات وإلى الآن لا يوجد أي قرار رسمي بخصوص صرف مبلغ قدره 100 جنيه على بطاقة التموين.

أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024

بعد أن تعرفنا معا على نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس إليكم قائمة بأسعار السلع وقد جاءت على النحو التالى: