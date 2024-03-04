متخليش حد يضحك عليك.. وزارة التموين تحدد نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024 مع جدول أسعار السلع
نجد أنه في إطار حرص الدولة الدائم على استقرار الأسعار للسلع الغذائية الأساسية وكذلك توفير الدعم الكامل للمواطنين قد أعلنت في وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر قائمة بأسعار السلع التموينية عن شهر مارس لعام 2024، بالإضافة إلى تحديد نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024 وبناء عليه، وبسبب كثرة البحث من قبل العديد من الفئات من مستحقي صرف الدعم التمويني عن نصيب الفرد عن شهر مارس، قد جئنا لكم بكل التفاصيل عبر موقع البديل تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس 2024
قد بدأ فعليا صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر مارس بداية من أمس الجمعة الأول من مارس وأما بالنسبة لنصيب الفرد من السلع التموينية الخاصة بشهر مارس فقط جاءت على النحو التالي:
- أولا يحق لكل فرد موجود على البطاقة التموينية صرف زجاجة زيت وزن 800 ملي والحد الأقصى أربع زجاجات للبطاقة التي تحتوي على أربعة أفراد.
- ثانيا يتم صرف 1 كيلو سكر لكل فرد على البطاقة التموينية والحد الأدنى 4 كيلوات للبطاقة التي تضم أربعة أفراد.
- ثالثا يتم صرف 2 كيلو من المكرونة أو الأرز بوزن 800 جرام للبطاقة التي تحتوي على أربعة أفراد.
- رابعا وأخيرا يتم صرف كيلو واحد فقط من الأرز أو المكرونة للبطاقة التي تحتوي على أقل من أربعة أفراد.
وأما بخصوص زيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية فقط قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تلك الأخبار المنتشرة ما هي إلا مجرد شائعات وإلى الآن لا يوجد أي قرار رسمي بخصوص صرف مبلغ قدره 100 جنيه على بطاقة التموين.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2024
بعد أن تعرفنا معا على نصيب الفرد من السلع التموينية لشهر مارس إليكم قائمة بأسعار السلع وقد جاءت على النحو التالى:
- قيمة سكر معبأ 1 كجم بلغ 12.60 جنيه.
- قيمة زيت خليط 800 مللي بلغ 30 جنيهًا.
- قيمة مكرونة 800 جم بلغ 14 جنيها.
- قيمة مكرونة 400 جم بلغ 7 جنيهات.
- قيمة عدس مجروش 500 جم بلغ 21 جنيهًا.
- قيمة فول معبأ 500 جم بلغ 9 جنيهات.
- قيمة دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بلغ 11 جنيهًا.
- قيمة شاي ناعم 40 جم بلغ 5 جنيهات.
- قيمة صلصة 300 جم بلغ 8 جنيهات.
- قيمة تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بلغ 18 جنيهًا.
- قيمة مربى أنواع 350 جرامًا بلغ 16 جنيهًا.
- قيمة جبنة تتراباك 250 جم بلغ 14 جنيهات.
- قيمة جبنة تتراباك 125 جم بلغ 7 جنيهًا.
- قيمة مسحوق أتوماتيك 800 كجم بلغ 25 جنيهًا.
- قيمة مسحوق عادي يدوي 800 جم بلغ 16 جنيهًا.
- قيمة صابون غسيل 125 جم بلغ 3 جنيهات.
- قيمة صابون تواليت 125 جم بلغ 7.50 جنيه.
- قيمة لبن جاف 125 جم بلغ 25.50 جنيه.
- قيمة خل 5% 900 ملي بلغ 6 جنيهات.