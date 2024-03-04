 “إعلان رسمي: انخفاض يصل إلى 40% في أسعار السلع بمصر عقب زيارة وفد الفاو وضمان توافر الغذائيات

في تطور إيجابي للاقتصاد المصري، أعلن النائب عبد السلام الجبالي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن انخفاض كبير في أسعار السلع يصل إلى 40%، جاء هذا الإعلان في سياق استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والوفد المرافق في قصر الاتحادية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير.

نهضة زراعية تعزز العلاقات بين مصر والفاو

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء” على قناة CBC، شدد الجبالي على أهمية الزيارة التي قام بها وفد الفاو لمصر، مؤكدًا أنها تجسد العلاقة القوية والمتينة بين مصر والمنظمة الدولية، أوضح أن الوفد لمس بنفسه النهضة الزراعية الحقيقية التي تشهدها مصر، مما يعكس الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها الدولة في تطوير هذا القطاع الحيوي، هذا التقدم في القطاع الزراعي ليس فقط يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية بل يسهم بشكل مباشر في تحقيق استقرار أسعار السلع في السوق المحلي، مما يعود بالنفع على المواطن المصري.

الأمن الغذائي في مصر

تأتي هذه التصريحات لتؤكد على الوضع الإيجابي الذي يشهده القطاع الغذائي في مصر، حيث أشار الجبالي إلى أن السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، مما يعكس النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ومن بين السلع التي من المتوقع أن تشهد انخفاضًا في الأسعار، السكر، وهو مكون أساسي في المطبخ المصري، هذا الإعلان يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي ويعزز من ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية لضبط السوق وحماية المستهلك.