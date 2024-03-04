“في ثواني معدودة” استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 لشهر مارس بالزيادة الجديدة وما هي حقيقة تبكير الصرف قبل رمضان؟

شهدت الأيام القليلة الماضية العديد من التساؤلات من قِبل المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024، حيث تم إطلاقها بناءًا على توجيهات الدولة المصرية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تسهم في دعم الفئات المستحقة من الأسر الأكثر فقراً والأيتام وغيرها العديد من الفئات، ويتساءل الجميع عن موعد صرف المعاش لشهر مارس 2024 خاصة مع تداول أخبار عن تبكير موعد الصرف ليكون قبل شهر رمضان المبارك، إليكم التفاصيل.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024

يرغب الجميع في استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2024 من أجل معرفة ما إن كان المعاش الخاص بشهر مارس 2024 قد تم إيداعه في الحسابات أم لا، خاصة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادات جديدة في المعاش 15% بعد تعليمات من السيد رئيس الجمهورية، وعن خطوات الاستعلام بالرقم القومي فهي تتمثل في الآتي:-

أولًا: بالانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على الإنترنت.

على الإنترنت. قم بكتابة بياناتك الشخصية للاستعلام وهي: الرقم القومي

النقر على خانة استعلام.

ستعرض لك نافذة متضمنة تفاصيل طلبك.

حقيقة تبكير صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس قبل رمضان

وعن حقيقة تبكير صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024 فلم تشير وزارة التضامن الاجتماعي إلى هذا التبكير في أي وقت من الأوقات، وعليه فإن موعد صرف المعاشات لهذا الشهر سيكون كالموعد في أي شهر من الشهور السابقة ولا وجود لأي تبكير بمناسبة شهر رمضان، حيث سيتم بدء الصرف بداية من يوم 15 مارس 2024 بالزيادة الجديدة 15%، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفادين من معاش تكافل وكرامة يبلغ 22 مليون مواطن وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن.