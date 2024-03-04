“الضحك طول اليوم مش بس قبل النوم” دلوقتي استقبل تردد قناة توم وجيري الجديدة على القمر نايل سات وعرب سات 2024

دلوقتي يمكن للجميع استقبال وتنزيل تردد قناة توم وجيري، وهي واحدة من أشهر قنوات الأطفال التي يبحث عنها بصفة دائمة ومستمرة الآلاف من المشاهدين والمتابعين لقنوات الأطفال، وتعد قناة توم وجيري إحدى القنوات الفضائية التي حظيت وحصدت إعجاب الملايين من الأطفال العرب، كما أصبحت القناة ذات شهرة واسعة وكبيرة في العالم العربي، حيث يعشق الأطفال مشاهدة كافة المقالب والمواقف الكوميدية والمغامرات المستمرة بين القط توم والفار جيري، فكان لا بد من أن نقوم بطرح التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري على من القمر نايل سات والقمر الصناعي عرب سات لعام 2024 م لمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات الكرتونية الرائعة والمشهورة على تلك القناة الفضائية المجانية.

الآن تعرف على ترددات قناة توم وجيري على القمرين النايل سات وعرب سات لعام 2024

أولا: تردد قناة توم وجيري على النايل سات:

– قمر صناعي: نايل سات.

– التردد: 12149.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

ثانيا: تعرف على تردد قناة توم وجيري على قمر العرب سات:

– قمر صناعي: عرب سات.

– التردد: 11315.

– الاستقطاب: أفقي.

– معدل الترميز: 27500.

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

– جودة القناة: SD.

خالص أمنيات موقع البديل للجميع بمشاهدة ممتعة.