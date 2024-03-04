موسم انهيار الذهب.. نصائح خبراء الذهب في مواجهة التقلبات الحالية بالأسواق

في ظل التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق الذهب مؤخرًا، علق هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على الوضع الراهن لأسعار الذهب، مؤكدًا على تأثرها بعوامل متعددة مثل سعر صرف الجنيه المصري، والسعر العالمي للأونصة، وسعر الدولار في السوق المحلية.

شراء الذهب استثمار طويل الأمد

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، شدد ميلاد على أن الوقت الحالي قد يكون الأمثل لشراء الذهب مقابل البيع، معتبرًا الذهب استثمارًا طويل الأمد ينبغي على المستثمرين عدم القلق بشأنه على المدى القصير، وأشار إلى أن الزيادة في المعروض من الذهب أدت إلى تراجع في الأسعار، لكن هناك استقرار نسبي متوقع في الفترة القادمة، هذه النصائح تأتي في وقت يحتاج فيه المستثمرون إلى التروي والنظر بمنظور استراتيجي نحو استثماراتهم في الذهب، مع التركيز على الاحتفاظ بمقتنياتهم الذهبية كأصول قيّمة على المدى الطويل.

أسعار الذهب تتراجع محليًا وتسجل أرقامًا جديدة في الأسواق العالمية

في تطور لافت لأسواق المعادن الثمينة، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوق المحلي المصري، بينما استمرت في تسجيل مستويات قياسية جديدة في البورصات العالمية، هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، علق على هذه الظاهرة مشيرًا إلى تأثيرات مختلفة على مستويين محلي وعالمي.

تباين أسعار الذهب بين السوق المحلية والعالمية

محليًا، أوضح ميلاد أن السبب وراء تراجع أسعار الذهب يعود إلى حالة الأريحية والطمأنينة التي يشعر بها المواطنون والاقتصاد المصري بوجه عام، ما أدى إلى تقلص الطلب على شراء الذهب وزيادة العرض من قبل المواطنين الراغبين في بيع مقتنياتهم، مما أسفر عن تراجع في الأسعار، من جهة أخرى، في السوق العالمية، يواصل الذهب تسجيل أرقام قياسية، حيث أغلق على سعر 2085 دولارًا للأونصة، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، هذا التباين يؤكد على تأثير العوامل الاقتصادية والنفسية على أسعار الذهب في مختلف الأسواق.