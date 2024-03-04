الاختيار الأمثل لتسلية أطفالك بشيء مفيد شهاد قناة بيبي كيدز للأطفال 2024

يبحث الأمهات دائمًا على قنوات الأطفال الأكثر تميز، والتي تساعد الأطفال على ضاء أوقات لعبهم وفراغهم في شيء مفيد، ومن بين هذه القنوات قناة بيبي كيدز للأطفال، والتي تتميز بعرض محتوى شيق وجذاب للأطفال مما يجعلهم يتعلقون بها، وهي في نفس الوقت تقدم محتوي بناء وهادف، فمن خلال قناة بيبي كيدز تسلس طفلك بشيء مفيد.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين تردد قناة بيي كيدز على القمر الصناعي النايل سات وطريقة ضبطه وأهم برامج القناة.

تردد قناة بيبي كيدز للأطفال 2024

قناة بيبي كيدز للأطفال هي قناة مجانية تمامًا يمكن متابعتها على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز على الريسيفر

اضبط تردد قناة بيبي كيدز للأطفال على الريسيفر باتباع الخطوات التالية:

اضغط على زر القائمة في الريموت. اختر إدارة ضبط القنوات. اضغط على إضافة ترددات. أضف التردد المذكور أعلاه. اضغط بحث.

احفظ الإعدادات وشاهد قناة بيبي كيدز.

أهم برامج قناة بيبي كيدز للأطفال 2024

تعرض قناة بيبي كيدز للأطفال مجموعة كبرة ومتنوعة من البرامج، والتي منها ما يلي: