أسعار الفراخ النهادة خارج المألوف.. سعر الدواجن اليوم الأثنين الموافق 4 مارس

بالرغم من وجود العديد من الأخبار بشأن أحداث ارتفاع الأسعار ألا أن ما يشغل فكر المواطنين هو أسعار المأكل لأنة الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يعيش الإنسان من خلاله، لذا يتداول العديد من المواطنين بخصوص أسعار الدواجن، حيث انخفض اليوم أسعار الدواجن عن الأيام الماضية، علما بانه باقي أيام قليله علي شهر رمضان الكريم أعادة الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، من خلال تلك الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل وأسعار الدواجن في المزارع في السطور التالية ابقوا معانا.

سبب انخفاض أسعار اللحوم والدواجن

أكد ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بأنه بالرغم من أن أسعار الدواجن شهدت ارتفاع في الأيام الماضية، إلا انه من أيام قليله تم انخفاض في أسعار الدواجن ويرجع ذلك إلي انخفاض في أسعار الأعلاف هي الذرة الصفراء حيث انخفض سعر الطن ما يقارب من 12 ألف جنيه.

وأضاف الدكتور هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالغرف التجارية أنه أيضا شهدت انخفاض كبير في أسعار اللحوم عن الأيام السابقة، حيث انخفضت أسعار اللحوم بشكل كبير جدا.

أسعار الدواجن اليوم 4 مارس