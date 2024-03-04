أوعى حد يضحك عليك.. اسعار كروت الشحن الجديدة 2024 جميع الشركات

يتساءل الكثير من الناس بمعرفة قائمة اسعار كروت الشحن الجديدة 2024 من أجل معرفة قيمة الدفع قبل التوجه إلى الشراء والتعرض لاي غش او استغلال، حيث أعلنت جميع شركات الاتصالات اتصالات واورنج وفودافون عن تغيير تسعير الكروت الفكه الباقات الشهرية للوحدات والانترنت، حيث تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنت عنها الشركات يوم الجمعة الموافق 5 من يناير 204، ومن هذا التاريخ بدأت جميع السنترالات والمحلات التجارية بيع الكروت بالقيمة الجديدة، ومازال هناك بعض الأشخاص لم تتعرف على القائمة الكاملة للأسعار واليوم عبر موقعنا البديل نقدم لكم اسعار كروت الشحن الجديدة 2024 جميع الشركات تابعوا معنا.

اسعار كروت الشحن الجديدة 2024

حسب تصريحات جميع شركات الاتصالات أن قيمة الزيادة المضافة على كروت الشحن و كروت الفكة وصلت نحو 10%، وبدء تطبيق الزيادة 5 يناير 2024، وتصل قيمة المبلغ المالي لكروت الشحن الفكة 1 جنيه وبحد أقصى 8 جنيهات على الباقات الشهرية، وجاء هذا نظراً لارتفاع أسعار الدولار الفترة الأخيرة بشكل كبير، وتعتبر هذه ليس الزيادة الأولى في أسعار كروت الشحن لكن هذه هي المرة كانت نسبة الزيادة أكثر من كل زيادة سابقة وهذا ما جعل المواطنين تنشغل بالبحث لمعرفة الجديد.

قائمة أسعار كروت الشحن لجميع شركات الاتصالات 2024

تختلف كل شركة في أسعار الكروت والوحدات والانترنت ولنبدأ معكم أسعار كروت شحن شركة فودافون

كروت الفكة 45 وحدة وانترنت لمدة 24 ساعة بسعر 4 جنيهات.

كروت فكة ا يوم بسعر 7 جنيهات 225 وحدة وانترنت.

كرت فكة 400 ميجا ودقائق لمدة 4 ايام بسعر 12 جنيه.

باقة أسبوعية تمنحك 450 ميجا ودقائق بسعر 13 جنيه.

باقة أسبوعية 625 بسعر 17 جنيه.

باقة 10 ايام تمنحك 650 دقائق ميجا بسعر 19.

كما تم تغير أسعار كروت الشحن كارت 25 أصبح 27 وكارت 20 أصبح 52 جنيه وكارت 100 وصل سعر 105 جنيه.

أسعار كروت شحن أورنج:

كارت الشحن 4 جنيه بدلاً من 3 جنيه ويمنحك 45 دقائق وميجا لمدة يوم.

كارت شحن يمنحك 225 ميجا ودقائق لمدة يوم بسعر 7 جنيه.

كارت يمنحك 340 نت ووحدات لمدة 3 ايام بسعر 9 جنيه.

كارت شحن استخدام 4 ايام 400 ووحدات ونت بسعر 12 جنيه.

باقة أسبوعية احسن ناس 450 ميجا ووحدات بسعر 13 جنيه.

باقة 10 ايام 650 دقائق و نت بسعر 19 جنيه.

كارت 23 جنيه لمدة 14 يوم يمنحك 800 ميجا ودقائق.

كارت 37 جنيه دقائق و نت 900 لمدة 28 يوم.

أسعار كروت شحن اتصالات