إعرف دلوقتي.. كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024 وزارة القوى العاملة المصرية والفئات المستحقة

يبحث الكثير من المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة عن كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024، حيث تعتبر هذه المنحة جزءًا من جهود وزارة القوى العاملة، وذلك لمساعدة العمالة الغير منتظمة على خلق بيئة آمنة لهم، ومن ثم تم تصميم هذه المنحة لتقديم الدعم المادي للعمال الغير منتظمين الذين لا يكون لهم دخل ثابت، حيث يبلغ قيمة الدعم إلى 1000 جنيه مصري، كما يتم صرفها من خلال ماكينة الصراف الآلي، أو مكاتب البريد.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024

قامت وزارة القوى العاملة المصرية بتوفير رابط للاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا قم بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة المصرية.

وبعد ذلك قم باختيار كلمة الإستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة.

ومن ثم قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

وبعد ذلك يتم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم بعد ذلك يتم النقر على كلمة استعلام.

ثم تنتظر قليلًا وخلال لحظات تظهر نتيجة الاستعلام.

الشروط اللازمة للحصول على منحة العمالة غير منتظمة 2024

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة غير منتظمة، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ويجب أيضًا أن يكون مقيمًا في جمهورية مصر العربية.

وكذلك أيضًا يكون من العمالة الغير منتظمة.

ومن ثم ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي دعم آخر تقدمه وزارة القوى العاملة.

كما يشترط أيضًا ألا يكون لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص، أو لديه دخل ثابت.

ويشترط أيضًا ألا يكون لدى المتقدم أي عقارات باهظة الثمن أو أراضي زراعية.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير منتظمة 2024

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية بأن هناك بعض الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير منتظمة، ومن هذه الفئات ما يلي: