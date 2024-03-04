هيشوفوا كل أغاني لولو.. تردد قناة وناسة كيدز Wanasah kids 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة حملها وسلي طفلك
تعتبر قناة وناسة هي من إحدى أشهر قنوات الأطفال المحببة لجميع الصغار في كل ربوع الوطن العربي، وبعد أن أعلنت إدارة قناة وناسة كيدز عن نيتها في تغيير التردد نجد أن هناك العديد من الآباء والأمهات هم الأكثر بحثا عن التردد الجديد لقناة وناسة بيبي، خاصة وأن هذه القناة تقدم محتوى مميز جدا للصغار ولعل من أبرز ما يعرض على شاشتها أغاني شخصية لولو التي استطاعت أن تجذب إليها الكثير من الأطفال، ويتميز محتوى قناة وناسة كيدز بأنه مناسب لمختلف الفئات العمرية للصغار، تابعونا نذكر لكم التردد الجديد لقناة وناسة كيدز تابعوا معنا.
تردد قناة وناسه كيدز Wanasah kids 2024
يمكن الآن أن يتم الاستمتاع بالمحتوى المميز من قناة وناسة كيدز من أغاني لولو وغيرها من أغاني وبرامج الأطفال المميزة، عبر استقبال الترددات الجديدة لقناة وناسة كيدز ونجد أنها قد جاءت على النحو التالي:
تردد قناة وناسة على النايل سات
- تردد القناة: 11470.
- معامل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة وناسة على العرب سات
- تردد القناة: 11270
- معامل الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
الأغاني على قناة وناسة كيدز
تقدم قناة وناسه كيدز مجموعة من أشهر أغاني الأطفال المحببة لعدد كبير جدا من البيبي والصغار وهي على النحو التالي:
- أغنية يا لولو في نونو.
- أغنية وينك يالولو.
- أغنية لولو عايزة ماما.
- أغنية لولو اتسرقت.
- أغنية لولو الشطورة.
- أغنية لولو صارت شرطية.
- أغنية لولو لا تفتح الباب.
- أغنية لولويات صغار.
- أغنية لولو ضاعت.