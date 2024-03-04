لا تدع برامج رمضان 2024 تفوتك واضبط تردد قناة الرأي الكويتية على النايل سات بآخر تحديث

إليكم تردد قناة الرأي الكويتية Alrai TV الجديد على نايل سات، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أكبر القنوات من حيث عدد المشاهدين في الكويت، وتحظى بشعبية كبيرة على مستوى العالم العربي، خاصة في منطقة الخليج العربي، وذلك بفضل مصداقيتها وجودة محتواها، حيث تتميز قناة الرأي الكويتية بتقديم محتوى ممتاز ومتنوع للمشاهدين، مما يجعلها تحظى بمكانة رائدة بين القنوات العربية، وفي هذا المقال سنتناول تردد قناة الرأي إضافة للمحة عنها، فإليكم التفاصيل.

لمحة عن قناة الرأي الكويتية ومحتواها

تقدم قناة الرأي مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والاجتماعية، بالإضافة إلى بث بعض المسلسلات العربية والأجنبية المدبلجة، كما تقدم القناة نشرات إخبارية يومية تغطي آخر المستجدات والتطورات في دولة الكويت والأخبار الدولية، تعتبر القناة جزءاً من مجموعة الراي الإعلامية الكويتية، وتأسست هذه القناة في عام 2004، وهي فضائية متنوعة تلبي احتياجات جمعيه متابعيها من العرب، ومع اقتراب شهر رمضان، يزداد البحث عنها بشكل ملحوظ، نظراً لتقديمها عدداً من البرامج الترفيهية والمسلسلات الحصرية، فعادةً ما تقدم القناة أفضل المسلسلات الكويتية خلال هذا الشهر المبارك الذي لم يبق سوى بضعة أيام على انطلاقه.

معلومات تردد قناة الرأي الكويتية بآخر تحديث (مارس 2024) على قمر النايل سات

يمكن لمتابعي قناة الرأي الكويتية ومحبيها مشاهدة المسلسلات والبرامج التي سيتم عرضها في رمضان 2024 عبر ضبط ترددها الموضح في النقاط التالية.

التردد: 11765

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

معدل الترميز: 27500

من الجدير بالذكر أنه سيظهر اسم قناة الرأي الكويتية على قائمة القنوات في التلفاز بالشكل الآتي: “Alrai TV”.