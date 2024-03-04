أسعار الدولار كام انهاردة...قيمة الأخضر الأمريكي أمام الجنيه المصري

في بداية تعاملات يوم الاثنين، شهدت قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا عند مستويات معينة في ماكينات الصراف الآلي (ATM)، تحديدًا، في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 30.75 جنيه لعمليات الشراء و30.85 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الشراء 30.85 جنيه وسعر البيع 30.95 جنيه.

أسعار الدولار كام انهاردة

بنك الإسكندرية سجل أيضًا نفس القيم بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وعلى صعيد البنك المركزي المصري، وصل متوسط سعر الدولار إلى 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية.

سعر الدولار اليوم

خلال تعاملات يوم الاثنين، تم تسجيل سعر الدولار الأمريكي في مختلف المؤسسات المالية بمصر كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

الشراء: 30.83 جنيه

البيع: 30.95 جنيه

الأهلي المصري

الشراء: 30.75 جنيه

البيع: 30.85 جنيه

بنك مصر

الشراء: 30.75 جنيه

البيع: 30.85 جنيه

بنك الإسكندرية

الشراء: 30.85 جنيه

البيع: 30.95 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

الشراء: 30.85 جنيه

البيع: 30.95 جنيه

مصرف أبو ظبي الإسلامي

الشراء: 30.90 جنيه

البيع: 30.95 جنيه

هذه الأسعار تعكس استقرار نسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك والمصارف خلال اليوم.