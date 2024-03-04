هنا.. رابط حجز شقق الاسكان 2024 والشروط والأوراق المطلوبة للتقديم عبر وزارة الإسكان والتعمير

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص عن طرح الوحدات السكنية للمواطنين محدودي الدخل، كما أنه سيتم طرحهم في الربع الأول من العام الميلادي 2024، وذلك في شهر مارس الجاري، وأيضًا لم يتم الإعلان عن السعر النهائي لهذه الوحدات إلى الآن، لهذا سنتعرف على خطوات حجز شقق الاسكان 2024 والشروط المطلوبة.

خطوات حجز شقق الاسكان 2024

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن أنه يمكن للمواطنين حجز شقة سكنية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وهذا يتم بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

قيام المتقدم بتسجيل كلمة المرور والرقم القومي الخاص به.

كما يقوم المتقدم بالنقر على أيقونة أرغب في التقدم.

ثم الضغط على حجز الآن.

سوف يتم ظهور معلومات الاستمارة الخاصة بالوحدات الموجودة للحجز.

يتم النقر على تأكيد الحجز

يجب على المتقدم طباعة بيانات الاستمارة.

ما الشروط اللازمة لحجز شقق الإسكان؟

وضحت وزارة الإسكان الشروط الواجب توافرها ليتم حجز شقق الاسكان الاجتماعي، وهذه الشروط هي:

أن يكون سن المتقدم لا يقل عن الحادي والعشرين عامًا.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من الشقق السكنية أو قطع الأراضي التي أعلنت عنها الوزارة من قبل.

لابد أن يكون مقدار دخل المتقدم يبدأ من 2700 لحتي 7000 جنيهًا.

من الشروط أيضًا أن يكون المتقدم للحجز من نفس المحافظة التي يقيم فيها.

المستندات المطلوبة للتقديم على حجز الشقق

وضحت الحكومة المصرية عن لكي يمكن للمواطنين المصريين التقديم لحجز شقق الإسكان فلابد من تقديم الأوراق المطلوبة، وهذه الأوراق هي: