بعد 24 يومًا من الآن.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم 2024 لبحث سعر الفائدة مع قائمة بالمواعيد على مدار العام

يترقب عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المصري القادم، والذي يجرى في مواعيد محددة من العام من أجل مناقشات تجري حول بحث سعر الفائدة، وبناء عليه قد أعلن البنك المركزي المصري جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2024، وفي إطار التغطية التي يحرص عليها موقع البديل، نقدم لكم كل التفاصيل حول الموعد القادم اجتماع البنك المركزي المصري وقائمة بمواعيد الاجتماعات حتى نهاية عام 2024 تابعونا للتفاصيل.

موعد اجتماع البنك المركزي 2024 القادم

في هذا السياق من المقرر أن يكون اجتماع البنك المركزي المصري القادم في تمام يوم الخميس الموافق 28 من مارس لعام 2024 على أن يجرى في هذا الاجتماع مناقشة لأسعار الفائدة من أجل العمل على زيادتها أو إبقائها كما هي بالتثبيت.

مواعيد اجتماعات البنك المركزي 2024 لبحث أسعار الفائدة

وبعد أن تعرفنا معا على موعد اجتماع البنك المركزي القادم من أجل بحث أسعار الفائدة إليكم قائمة خاصة بتواريخ اجتماعات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي على مدار العام قد جاءت على النحو التالي:

اجتماع البنك المركزي الأول كان بتاريخ1 فبراير.

اجتماع البنك المركزي الثاني بتاريخ 28 مارس.

اجتماع البنك المركزي الثالث بتاريخ 23 مايو.

اجتماع البنك المركزي الرابع بتاريخ 18 يوليو.

اجتماع البنك المركزي الخامس بتاريخ 5 سبتمبر.

اجتماع البنك المركزي السادس بتاريخ 17 أكتوبر.

اجتماع البنك المركزي السابع بتاريخ 21 نوفمبر.

اجتماع البنك المركزي الثامن والأخير بتاريخ 26 ديسمبر.

لماذا تعقد اجتماعات البنك المركزي

بالطبع هناك سبب هام من أجل القيام بعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي، فنجد أنه في هذا الاجتماع تتم دراسة الأوضاع المحيطة بالبلاد لتحديد القرارات بخصوص أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض، علما بأن تلك القرارات تستهدف في المقام الأول العمل على مواجهة ضغوط التضخم، وبالطبع هذا يكون بعد متابعة كل المستجدات والأمور المتعلقة بمستوى التضخم محلياً وعالمياً، ومن ثم يتم أخذ القرار أما برفع أسعار الفائدة أو بتثبتها.