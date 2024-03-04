رسميا الان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين الخاص والعام

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع القطاعات سواءً الحكومية أو الخاصة، كما أنه يتساءل الكثير عن صحة خبر تبكير الصرف بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه قام بتوجيه زيادة للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن أنه من المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية للمواطنين وذلك في يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، كما أنه سيستمر الصرف لحتي يوم السابع والعشرين من شهر مارس.

تبكير صرف مرتبات شهر مارس

يتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة المعلن عنها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الموعد المحدد لها، حيث أن وزارة المالية المصرية لم تقوم بإصدار أي قرارات بخصوص تبكر صرف مرتبات قبل شهر رمضان المبارك.

ما جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة؟

أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، وهي كالآتي: