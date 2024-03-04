رسميا الان.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% لجميع الموظفين الخاص والعام
يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 لجميع القطاعات سواءً الحكومية أو الخاصة، كما أنه يتساءل الكثير عن صحة خبر تبكير الصرف بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أنه قام بتوجيه زيادة للمواطنين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
أعلنت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية عن أنه من المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية للمواطنين وذلك في يوم الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، كما أنه سيستمر الصرف لحتي يوم السابع والعشرين من شهر مارس.
تبكير صرف مرتبات شهر مارس
يتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة المعلن عنها من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في الموعد المحدد لها، حيث أن وزارة المالية المصرية لم تقوم بإصدار أي قرارات بخصوص تبكر صرف مرتبات قبل شهر رمضان المبارك.
ما جدول مرتبات العاملين بعد الزيادة؟
أعلنت وزارة المالية المصرية عن جدول مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بعد الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، وهي كالآتي:
- يبلغ مرتب شهر مارس لموظفي الدرجة الوظيفية الممتازة حوالي 12,200 جنيهًا.
- كما أن مرتب موظفي الدرجة الرابعة فيبلغ مقداره حوالي 7000 جنيهًا.
- أما موظفي الدرجة الخامسة فيبلغ قيمة المرتب حوالي 6500 جنيهًا.
- أيضًا يبلغ مقدار المرتب لموظفي الدرجة السادسة هو 6000 جنيه.
- أما موظفي الدرجة الأولى فمقدار المرتب هو 8200.
- ويعد مرتب موظفي الدرجة الثانية لشهر مارس تبلغ 8000 جنيهًا.
- كما أن موظفي الدرجة الثالثة فيكون المرتب قيمته 7500 جنيهًا.
- وأيضًا يكون مرتب موظفي الدرجة العالية حوالي 10200 جنيه.