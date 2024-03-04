“بمنتهى السهولة” دلوقتي يمكنك تحميل رابط كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق عبر منصة مظلتي بكافة المحافظات

يعاني العديد من العراقيين من صعوبة في الحصول على معلومات حول نتائج كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق، حيث عمدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق إلى تقديم خدمة الاستعلام عن النتائج عبر منصة “مظلتي”، والتي من خلالها يتم الإعلان عن أي وجبة جديدة للرعاية الاجتماعية في العراق

ومن المتوقع ظهور الوجبة السابعة القادمة لجميع المحافظات العراقية على الموقع الرسمي للوزارة، يمكن الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة أي مكتب حكومي في العراق.

الشروط الخاصة بالدخول في كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق الامتثال لعدد من الشروط والأحكام المطلوبة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن بين هذه الشروط:

1. توفير دخل شهري لا يتجاوز الحد المسموح به من قبل وزارة العمل العراقية.

2. توفير العمر المناسب، حيث يجب أن يكون للرجال العمر بين 18 و60 عاما وللنساء بين 15 و55 عاما.

3. تقديم إثبات الهوية الوطنية العراقية للحصول على الدعم.

4. الامتثال لجميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على الدعم.

5. يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أشخاص للحصول على الدعم.

للبحث عن نتائج كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة منصة “مظلتي” الإلكترونية.

2. عليك بتسجيل الدخول إلى حسابك على الموقع.

3. بعد ذلك، اضغط على زر الاستعلام للتعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

4. قم بملء نموذج الطلب وتحديد المحافظة والوجبة السابعة.

5. اضغط على طلب الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل النتيجة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

6. يمكنك أيضا تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF من خلال منصة “مظلتي”.

باستخدام هذه الإرشادات، يمكن للأفراد الالعراقيين البحث عن نتائج كشوفات الرعاية الاجتماعية بسهولة ودون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية في العراق.