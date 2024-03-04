بسرعة ألحق أعرفها…تفاصيل جديدة لإضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين في 2024

في إطار التحديثات الجديدة لسياسات الدعم الحكومي، تم الإعلان عن مجموعة من الشروط الخاصة بإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لعام 2024، هذه الخطوة تهدف إلى توسيع شبكة الأمان الاجتماعي وضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا بطريقة منظمة وعادلة، الشروط المحددة تشمل معايير دقيقة تتعلق بالدخل والوضع الاجتماعي للمستفيدين، بما يضمن تلبية احتياجات العائلات المستحقة بشكل فعال.

طريقة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

في إطار تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، توفر بوابة مصر الرقمية خدمة إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين بكل يسر وسهولة، هذه الخدمة تهدف إلى ضمان استفادة الأسر المصرية من الدعم الحكومي بشكل عادل وفعال، إليكم خطوات الإجراء:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية.

اضغط على زر “تسجيل حساب جديد” لبدء العملية.

أدخل الرقم القومي لمالك بطاقة التموين.

قم بتسجيل وكتابة اسم الوالدة لمالك البطاقة.

انتقل إلى قسم “خدمات التموين” وحدد الخدمة المطلوبة لإضافة المواليد.

اختر “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين”.

اكتب الاسم الرباعي للمولود الجديد المراد إضافته.

أدخل الرقم القومي الخاص بالمولود.

حدد صلة القرابة، سواء كان (ابن) أو (ابنة).

اختر “صفة ضم أبناء” لإتمام العملية.

شروط إضافة المواليد