رسميا.. موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 ونسبة زيادة معاش تكافل وكرامة وفق لوزارة المالية

يبحث الكثير من المواطنين المصريين عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، وذلك بسبب اقتراب موعد شهر رمضان الكريم ورغبة المواطنين أصحاب المعاشات في شراء المتطلبات والاحتياجات الأساسية لمناسبة شهر رمضان وأيضًا عيد الفطر المبارك، ولهذا من خلال موقعنا سنتعرف على موعد صرف المعاشات وكيفية الاستعلام.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتحديد أن يتم صرف المعاشات لشهر أبريل لعام 2024 للمواطنين أصحاب المعاشات في جميع محافظات جمهورية مصرية العربية بداية من 1 لحي 6 من شهر أبريل المقبل، وهذا تبعًا للشرائح المعتمدة التي تهدف إلى تنظيم الصرف في مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات، كما أنه يمكن صرف المعاشات للمواطنين المتقاعدين عن العمل من خلال البنوك المصرية أو المحافظ الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول، وغيرها من المنافذ المتاحة.

نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن نسبة زيادة معاش تكافل وكرامة الشهري هو 15%، والتي يستفيد منها الأسر والمواطنين ذوي الدخل المنخفض والقرى الأكثر احتياجًا في محافظات جمهورية مصر العربية، كما أن الهدف من ذلك هو توفير حياة كريمة لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خطوات الاستعلام عن معاش شهر ابريل

يمكن للمواطنين الاستعلام عن المعاش الخاص بهم لشهر أبريل 2024 الجاري، وهذا يتم من خلال القيام بالعديد من الخطوات، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي: