“لاعبين مجانيين” إطلاق بطاقات تبادل الأبطال الجديدة في FC Mobile 24 يثير حماس اللاعبين

في خطوة مثيرة لمجتمع لاعبي FC Mobile، أعلنت EA Sports عن إضافة بطاقات تبادل الأبطال أو “Mobile Heroes 24 Exchanges” إلى لعبتها الشهيرة للهواتف المحمولة، FC Mobile 24، هذا الإعلان، الذي تزامن مع عرض Heroes 24 الترويجي، يهدف إلى الاحتفال بمسيرات أسطورية لعدد من أيقونات كرة القدم، الإضافة الجديدة قد أثارت بالفعل ضجة كبيرة وترقب شديد بين اللاعبين، الذين يتطلعون للحصول على لاعبين مجانيين من خلال عمليات التبادل الجديدة.

بطاقات تبادل الأبطال في FC Mobile 24

لقد أصبحت بطاقات “Heroes 24” متاحة الآن للاعبي FC Mobile 24 عبر قسم Exchange في الشاشة الرئيسية للعبة، مما يوفر فرصة فريدة للاعبين لتعزيز فرقهم بأساطير كرة القدم، هذه البطاقات، التي تم إطلاقها كجزء من العرض الترويجي الخاص باللعبة، تقدم للاعبين إمكانية تبادل والحصول على لاعبين مجانيين، مضيفة بُعدًا جديدًا لاستراتيجيات اللعب والتخطيط داخل اللعبة، من خلال هذه الإضافة، تستمر EA Sports في إثراء تجربة اللعب وتعميق الروابط بين اللاعبين وأساطير كرة القدم التي ألهمت أجيالًا.

بطاقات تبادل الأبطال Heroes 24 وWinter Wildcards (+95 محصلة إجمالية)

بطاقات للاعبين بمحصلة إجمالية 94.

بطاقات للاعبين بمحصلة إجمالية تتراوح 92-91.

بطاقات لثلاث لاعبين بمحصلة إجمالية تتراوح 90-89.

بطاقات تبادل الأبطال بمحصلة إجمالية تتراوح بين 93-97

لاعب واحد بمحصلة +89.

7 لاعبين بمحصلة +87.

7 لاعبين بمحصلة +85.

8 لاعبين بمحصلة +84.

10 لاعبين بمحصلة +82.

بطاقات تبادل الأبطال بمحصلة إجمالية تتراوح بين 93-97 إجمالية تتراوح بين 97-85

لاعبين بمحصلة +85.

10 لاعبين بمحصلة +83.

10 لاعبين بمحصلة +70.

ثلاث بطاقات تبادل لاعبين متنوعة بمحصلة إجمالية تتراوح بين 80-97

6 لاعبين بمحصلة +75.

11 لاعبين بمحصلة +70.

ثلاث بطاقات تبادل لاعبين متنوعة بمحصلة إجمالية تتراوح بين 87-97

بطاقة TOTY 24 للاعب بمحصلة +85.

بطاقات للاعبين بمحصلة +86.

4 لاعبين بمحصلة +81.

4 لاعبين بمحصلة +70.

عملية تبادل لاعب عشوائي “Daily Bonus” بمحصلة إجمالية تتراوح بين 87-97

بطاقة لاعب عشوائي من فريق Real Madrid بمحصلة +70.

5 بطاقات لاعب أساسي بمحصلة إجمالية تتراوح بين 78-84

بطاقة تبادل لاعب من فئة Heroes أو TOTY 24 بمحصلة +85.

تبادلات مميزة جديدة متاحة في FC Mobile 24

بالإضافة إلى الإثارة التي أحدثتها بطاقات FC Mobile Heroes 24، يقدم قسم التبادلات “Exchanges” في اللعبة مجموعة متنوعة من البطاقات والعروض الخاصة الأخرى التي تتيح للاعبين فرصًا فريدة لتحسين فرقهم وتجربتهم اللعبية، إليك نظرة على التبادلات الإضافية المتاحة حاليًا: