رسميا الان.. جدول مواعيد المدارس في شهر رمضان لكل المراحل التعليمية وفق لوزارة التربية والتعليم

يقترب حلول شهر رمضان الكريم، حيث ينتظره المسلمين في جميع الدول العربية والإسلامية، ولهذا يسأل العديد من المواطنين عن جدول مواعيد المدارس في شهر رمضان، حيث يحرص المسلمون على تنظيم أوقاتهم في شهر رمضان، وهذا لاغتنام هذا الشهر بالعبادة والطاعة لله عز وجل، كما أنه مع ذلك فيجب القيام بالمهام اليومية وهي الذهاب إلى المدارس والعمل، ومن المتوقع أن شهر رمضان سيكون في الحادي عشر من شهر مارس الجاري لعام 2024، كما أن دار الإفتاء ستقوم بتأكيد هذا الخبر.

مواعيد المدارس في شهر رمضان

يتوقع الكثير من الآباء أنه سوف يتم تقليل عدد ساعات اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك، لكن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عن أنه لا يوجد أي نية لتقليل عدد الساعات وأن هذا الأمر شائعة وليس له أي أساس من الصحة، ولا يوجد أي أخبار رسمية تنص على هذا الأمر.

جدول مواعيد دوام المدارس في رمضان 2024

تبعًا لما أقرته وزارة التربية والتعليم عن مواعيد المدارس في شهر رمضان المبارك للعام 2024، وهو كالآتي: