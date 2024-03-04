تم فتح باب التسجيل.. رابط التقديم في السكن الترقوي الحر LPL بالجزائر مع أهم شروط الحصول عليه

تم بالفعل فتح باب التسجيل للمواطنين في الجزائر للتقديم على وحدات سكنية في السكن الترقوي الحر LPL، حيث إن الحكومة الجزائرية قد اعتمدت هذا البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى القيام بتوفير وحدات سكنية بأسعار اقتصادية معقولة للمواطنين من أصحاب الدخل البسيط والمتوسط داخل دولة الجزائر، ومنذ الإعلان عن فتح باب التقديم وقد تكاثفت محركات البحث عن طريقة التسجيل والشروط اللازمة لهذا الأمر، وقد أوضحت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية في الجزائر كل التفاصيل عليكم متابعة التقرير الحالي لمعرفتها.

رابط التقديم في السكن الترقوي الحر LPL

في هذا السياق أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أنه قد تم فتح باب التقديم على الوحدات السكنية في السكن الترقوي الحر، بداية من يوم الإثنين الموافق 26 من فبراير لعام 2024، وأشارت أنه يمكن أن يتم هذا الأمر عبر موقع المؤسسة بإتباع بعض الخطوات السريعة وقد جاءت على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتم فيها الولوج مباشرة إلى موقع المؤسسة الوطنية للتربية العقارية باستخدام شبكة الإنترنت.

الخطوة الثانية يتم فيها الكبس على أيقونة إنشاء حساب جديد وتسجيل كافة البيانات الشخصية اللازمة لهذا الأمر في الأماكن المحددة لذلك.

الخطوة الثالثة يتم اختيار نوع السكن المراد الحصول عليه ويتبع هذا بإرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة الرابعة والأخيرة يتم فيها الضغط على أيقونة تسديد رسوم التسجيل ويتبع هذا بالكبس على أيقونة إرسال ومن ثم يتم انتظار نتائج القرعة.

أهم شروط الحصول على سكن LPL

أوضحت المؤسسة الوطنية للتربية العقارية عدة شروط واجب توافرها للحصول على الوحدات السكنية وقد جاءت على النحو التالي: