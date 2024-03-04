“نجاة على وشفاء حسن”.. أحداث الحلقة 38 الجزء الثانى من مسلسل وبينا ميعاد وأبرز القضايا التي يتناولها المسلسل

تدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد قصة عائلتين مختلفتين، الأولى هي عائلة حسن صبري فواز التي فقد زوجته وتركت له أربعة أولاد والثانية عائلة نادية التي طلقها زوجها وترك لها أربع فتيات، حيث تتعرض الفتيات للقمع والسيطرة من قبل الأم ويسعى الفتيات الأربعة للحرية، ومن خلال موقعنا سنقوم بنقل أحداث هذا المسلسل وأبرز القضايا التي يتناولها مسلسل وبينا ميعاد.

أحداث الحلقة 38 الجزء الثانى من مسلسل وبينا ميعاد

تناولت أحداث المسلسل وبينا ميعاد الحلقة 38 احداث مثيرة حيث تم انقاذ حياة على من الموت بطعنة وجهها له شخص غريب ولم يتمكن على من معرفة هذا الشخص ويرفض علي يتهم احد بطعنه، ويتماثل حسن للشفاء وكانت غرفتهما في المستشفى مكانًا لتجمع العائلة بأكملها وعلى الرغم من أخبار أروى رئيس القناة بما حدث معها من قبل حسام إلا انه لم يتم فصل حسام نهائيا من القناة فقط تم فصلهما عن بعض، ورفضت أروى العرض على الرغم من الإغراءات التي تلقتها لتحسين وظيفتها، إلا أنها رفضت وقررت السكوت. بينما حاولت دينا إقناع يحيى بإعادة العلاقة بينهما إلا أنه رفض بشكل قاطع، طاهر أيضًا رفض عرض ياسمين بالدخول في علاقة معها.

أبرز القضايا التي تناولها مسلسل وبينا ميعاد

يعتبر مسلسل وبينا ميعاد من العروض التلفزيونية الدرامية التي تناقش العديد من القضايا الاجتماعية والعائلية التي يستمتع بها الجمهور بشكل كبير، حيث يعتبر المسلسل منصة لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية الحساسة مثل انتشار الإباحية بين الشباب ومشاكل العلاقات الأسرية، عدد الشخصيات وتنوعها يضفي عمقًا وتنوعًا على العمل الدرامي، مما يثري القصة ويجعلها أكثر جاذبية للمشاهدين، حيث يعتبر مسلسل وبينا ميعاد فرصة للممثلين المبتدئين لإظهار مهاراتهم والتألق في أدوارهم.