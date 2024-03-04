عالم الطبيعة.. تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2024 على نايل سات استمتع بالمغامرات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2024، تعتبر قناة ناشونال جيوغرافيك من أقوى القنوات الفضائية التي تعمل على نقل البرامج والأفلام الوثائقية، حيث تستهدف الفئة فئات عمرية مختلفة وينجذب إليها الكبير والصغير نظراً لما تقدمه من انفراد وحصري حوال الطبيعية والمغامرات في أعماق البحار، ظهرت عدة قنوات تحاول أن تقلد المحتوي التي تقدمه القناة لكنها لم تصل إلى القدر والمكانة التي وصلت إليها ناشونال جيوغرافيك، وهذا ما يجعلها في تميز وتتربع في مقدمة القنوات وتحسن اختيار الأفضل لعرضه على الشاشة

لقد ظهرت قناة ناشونال جيوغرافيك منذ سنوات طويلة منذ أكثر من 25 عام ومازالت بنفس الأهمية التي ظهرت بها رغم ظهور قنوات جديدة، تعمل قناة ناشونال جيوغرافيك على جميع الأقمار الصناعية بدون توقف و بإستخدام أحدث التقنيات والأمكانيات العالية، واليوم عبر موقعنا البديل ننشر لكم تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2024.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2024

التردد: 11226.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:30000.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل التصحيح: 3/4.

قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2024

تعرض قناة ناشونال جيوغرافيك باقة كبيرة من الأفلام الوثائقية المختلفة حول الطبيعية وفي أعماق البحار وتستعرض الأماكن الأثرية القديمة، مما تعرض رحلات تشويقية في الغابات والصحراء وعالم الحيوان، والبيئة وغيرها الكثير، وتهتم كثيراً بجودة القناة كي لا تتعطل على الجهاز لأن القناة يتابعها ملايين الأشخاص من شتى دول العالم

كما تنقل القناة المحتوى بالعديد من اللغات العربية والإنجليزية ويوجد ترجمة لأكثر من 27 لغة لكي يستطيع المتابعين من جميع دول العالم الاستمتاع بما تقدمه القناة وسهولة الفهم ومعرفة المعلومات المهمة التي تقدمها، كما أن ناشونال لديها عدة أخوات وكل قناة تعمل بأحداث التقنيات وإشارتها قوية للغاية، كما أنها تعمل القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف ولذلك قدمنا لكم ترددها في الفقرة السابعة وكل ما عليكم سوى ضبطها وتشغيلها على الجهاز بسهولة.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على عرب سات