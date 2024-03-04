من قلبه وروحه مصرى “بكار وحسونة ضحك” نزل تردد قناة النهار كيدز الجديد 2024

مسلسل بكار من أهم المسلسلات الكرتونية التي يعشقها شريحة كبيرة من الأطفال في مختلف الدول العربية، فضلاً عن أن قناة النهار كيدز هي من تقوم بإذاعة مثل هذه المسلسلات خلال شهر رمضان المبارك، ويمكن التعرف على ترددها الجديد كما سنوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف عليها الجميع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يتم فيه عرض العديد من المسلسلات والأفلام الكرتونية المميزة.

تردد قناة النهار كيدز 2024 النايل سات

يمكن التعرف على التردد الجديد لقناة النهار كيدز لمشاهدة مسلسل بكار الشهري، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

التردد الجديد لقناة النهار كيدز هو 11784.

القرم الصناعي لقناة النهار كيدز يكون النايل سات.

استقطاب القناة فهو عمودي.

كيفية تنزيل قناة النهار كيدز أطفال 2024 على النايل سات

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستقبال قناة النهار كيدز أطفال على جميع الأقمار الصناعية التي من أهمها النايل سات، وفقًا لما يلي:-