مواجهة نارية.. موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024 والقنوات الناقلة

يترقب ملايين الأشخاص من عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024 التي تعد من أقوى المباريات التي يلتقي فيها النصر السعودي ضد العين الإماراتي وهذا ما يجعلها مواجهة عربية شديدة القوة، ويحرص كلا الفريقين على تقديم الأداء المناسب لإسعاد الجماهير، وهذا لأن المباراة سوف تقام في ظل أكبر عدد من الجماهيري يتوافدون من شتى الدول العربية للاستمتاع بأجواء التحدي والمنافسة بين النصر والعين،

مما تم بدء حجز تذاكر المباراة منذ عدة أيام وتم سحب جميع التذاكر في الساعات الأولى من طرحها على الموقع الإلكتروني، والآن يواصل الفريقين في التدريبات والتجهيزات لأن العد التنازلي على انطلاق المباراة قد بدأ، لذا تابعوا معنا وسوف نتعرف سوياً على موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024.

موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا 2024

أخيراً سوف تنطلق اليوم الإثنين 4 مارس 2024 مباراة ذات مواجهة قوية ونارية بين النصر ونظيره العين ضمن منافسات الربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وهذه المباراة ينتظر الملايين من الناس موعدها على أحر من الجمر، على أن تقام على أرضية ملعب هزاع بن زايد، وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 7 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والساعة 8 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة النصر والعين الإماراتي

تحرص الكثير من القنوات الرياضية الفضائية أن تقوم بنقل البث الحي المباشر للحدث المنتظر بين النصر والعين في الربع النهائي من دوري أبطال آسيا، وتأتي القنوات الناقلة للبث على النحو التالي: