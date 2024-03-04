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المشروب الرمضاني المفضل.. طريقة عمل مشروب التمر باللبن علي الفطار في رمضان جربه ولن تندم ابدا
مشروب التمر باللبن
أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاع في الطلب على هذا المشروب، وتسعي الكثير من السيدات على تحضيره بطرق متعددة حيث انه يعتبر من المشروبات الذي يفضل تناوله الكثيرون علي مائدة الإفطار، بسبب طعمه اللذيذ واحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية والتي منها زيادة الوزن، وسوف نتناول معكم خطوات تحضير التمر مع اللبن.
طريقة عمل مشروب التمر باللبن
يعتبر مشروب التمر مع اللبن من المشروبات المهمة في شهر رمضان، والذي تفضل الكثير من السيدات تحضيره في المنزل لضمان نظافة وجودة مكوناته، يتمتع التمر باللبن بمذاق لذيذ، ويتم ذلك بفضل العناصر الغذائية التي قد تستخدم أثناء تحضير هذا المشروب، وتشمل هذه العناصر:
مقادير مشروب التمر باللبن
- حبهان بودر
- سكر
- لبن
- فانيليا
- تمر ناشف
طريقة تحضير مشروب التمر باللبن
- لتليين التمر ضعيه ماء دافئ لمدة 10 دقائق .
- في وعاء الخلاط ضعي التمر مع الفانيليا والسكر والحليب إذا كنت ترغبين في استخدامها.
- ثم اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.
- اسكبي المشروب في كوب وقدميه بارداً أو دافئاً حسب الاختيار.
- ثم اغسلي التمر جيدا وينزع النوى.
- اغمري التمر في الماء الفاتر لمدة نصف ساعة حتى يصبح ناعماً.
- ثم ضعي التمر المنقوع في الخلاط مع القليل من القرفة والعسل والحليب.
- ثم اخلطي المكونات جيدا حتى يصبح المزيج ناعم.
- تصفية الخليط عن طريق مصفاة لإزالة أية بقايا.
- صبي الشراب في أكواب وأضيفي له المكسرات كزينة (اختياري).
- في النهاية يمكنك تقديم المشروب بارد أو دافئ حسب الرغبة.