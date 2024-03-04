المشروب الرمضاني المفضل.. طريقة عمل مشروب التمر باللبن علي الفطار في رمضان جربه ولن تندم ابدا

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاع في الطلب على هذا المشروب، وتسعي الكثير من السيدات على تحضيره بطرق متعددة حيث انه يعتبر من المشروبات الذي يفضل تناوله الكثيرون علي مائدة الإفطار، بسبب طعمه اللذيذ واحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية والتي منها زيادة الوزن، وسوف نتناول معكم خطوات تحضير التمر مع اللبن.

طريقة عمل مشروب التمر باللبن

يعتبر مشروب التمر مع اللبن من المشروبات المهمة في شهر رمضان، والذي تفضل الكثير من السيدات تحضيره في المنزل لضمان نظافة وجودة مكوناته، يتمتع التمر باللبن بمذاق لذيذ، ويتم ذلك بفضل العناصر الغذائية التي قد تستخدم أثناء تحضير هذا المشروب، وتشمل هذه العناصر:

مقادير مشروب التمر باللبن

حبهان بودر

سكر

لبن

فانيليا

تمر ناشف

طريقة تحضير مشروب التمر باللبن