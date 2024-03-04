الهاتف المنتظر بشدة ...أحدث اصدارات شركة أوبو مواصفات هاتف oppo Reno 11 pro 5g الجديد ينافس الفلاجشيب

تم الإعلان من شركة أوبو عن عزمها على طرح هاتف oppo Reno 11 pro 5g قريبا في الأسواق، وذلك لينافس الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة العليا، بمواصفات للكاميرا تنافسية كما أنه يأتي بمعالج Dimensity 8200، كما أن الشاشة بتحديث جديد 12خ هرتز يمنحك تجربة متميزة.

مواصفات هاتف oppo Reno 11 pro 5g

يتميز هاتف أوبو رينو 11 برو بالعديد من المواصفات الفريدة كما يلي:

الهاتف شريحتين Nano Sim، تقنية NFC و IR Blaster. الأبعاد 162.4×74.1×7.66 ملم ويزن 181 جرام. الكاميرا مزود بثلاثة كاميرا بدقة 50، 32، 8 ميجابكسل شبكات الاتصال شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس. الذاكرة بسعة 256 جيجا بايت ، 512 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجا بايت. الشاشة بمساحة 6.7 بوصة، بدقة 1080×2412 بكسل، بكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، مع كثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة. البطارية بسعة 4600 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط. المعالج MediaTek Dimensity 8200 بتكنولوجيا 4 نانومتر. الفيديوهات جودة 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. كما يدعم تصوير FHD ،HD. نظام التشغيل Android 14 USB نوع Type C ويدعم خاصية OTG.

مميزات هاتف هاتف oppo Reno 11 pro 5g

يحتوي هاتف أوبو رينو 11 على العدد من المميزات كما يلي:

يحتوي على مستشعر للبصمة مدمج مع الشاشة.

يوفر معظم مستشعرات التسارع والقرب البوصلة والجيروسكوب.

الهاتف متوفر باللون الأبيض والرمادي.

يأتي الهاتف بنظام التشغيل Android 14 مع واجهة أوبو الأحدث وهي ColorOS 14 .

كما أن البلوتوث الإصدار 5.3 مع مميزات A2DP, LE, aptX HD

عيوب هاتف هاتف oppo Reno 11 pro 5g

توجد بعض العيوب نتعرف عليها فيما يأتي:

غير مزود بسماعات ستيريو.

الهاتف ليس مقاومًا للماء والغبار بأي معايير معتمدة لمقاومة الماء والغبار.

لا يدعم كارت الذاكرة.

سعر هاتف هاتف oppo Reno 11 pro 5g؛ لم يتم طرحه إلى الآن في السوق المصري، ولكن سعره العالمي 480 دولار.