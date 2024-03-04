“قبضك بقا كام بعد الزيادة!” موعد صرف رواتب شهر مارس 2024 لجميع موظفي الدولة + جدول مرتبات الموظفين بعد قرار الزيادة الجديدة

صدرت هذه الفترة عدة قرارات من قبل وزارة المالية بشأن موعد صرف رواتب شهر مارس 2024، والذي تلقى جدلًا واسع النطاق مما يزيد من معدلات بحث المواطنين حول آخر الموعد والزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضمنت قرارات عديدة محملة بالأخبار السارة فيما بينها قرار الزيادة الجديدة لرواتب العاملين والموظفين في القطاعات الحكومية، وإليكم التفاصيل المتعلقة بتلك القرارات.

موعد صرف رواتب شهر مارس 2024

فيما يتعلق بشأن موعد صرف رواتب اشهر مارس 2024 الذي يرغب الكثيرون في معرفته خاصة العاملين والموظفين بالدولة المصرية، حيث صدرت وزارة المالية بصرف زيادة جديدة لجميع العاملين بالدولة في سبيل تحسين الحالة المعيشية وهذا يظهر فيما تسعى إليه الدولة من توفير حياة كريمة والتحسين من جودة الخدمات بالقطاعات الحكومية مما يعزز من كفاءة الموظفين خلا أدائهم الوظيفي، فمن المقرر صرف رواتب الشهر الجاري بداية من يوم الخميس 21 مارس حتى يوم الأربعاء 27 مارس فيما عدا الجمعة والسبت، ولا أي صحة لما يراغ من شائعات حول صرف الرواتب يوم 8 مارس أو قبل شهر رمضان.

جدول مرتبات الموظفين بعد الزيادة الجديدة 2024

وفي إطار تلك القرارات التي اتخذتها الوزارة بشأن موعد صرف رواتب اشهر مارس 2024 وحول القيمة الجديدة للرواتب بعد تطبيق الزيادة بداية من راتب شهر مارس 2024، فيأتي جدول رواتب العاملين متضمنة الزيادة الجديدة على النحو الآتي:-