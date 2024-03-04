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بيتك هيتخرب ويروح منك.. اعرف العقوبات علشان مترجعش تعيط.. غرامة 50 ألف جنيه والحبس سنة.. مفاجأة صادمة بشأن التصالح فى مخالفات البناء
عقوبات مخالفات البناء 2024
أن قوانين البناء الصادرة مؤخرا في الدولة توضح وتلزم ببعض الأمور التي يجب مراعاتها من المواطنين والراغبين في بناء المباني وذلك حتى لا يتعرضون الى العقوبات والتي تصل بعضها الى غرامات مالية كبيرة إلى الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر الى عام فما هي العقوبات المفروضة في قوانين البناء وما هي التحديثات الخاصة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء هذا ما سنتعرف عليه معا فتابعونا.
عقوبات مخالفات البناء 2024
- قانون البناء بعد المعايير والاشتراطات من أجل سلامة المباني وضمان حماية المواطنين مع ضمان إنشاء العقارات وتأمينها ضد المخاطر وتزويدها بعدد المصاعد اللازمة بناء على عدد الأدوار والوحدات في المبنى.
- بالأضافة الى ضمان عدم الغش في مواد البناء المستخدمة وذلك بما يضمن سلامة المباني وبالتالي سلامة المواطنين وقد نص قانون البناء على أن كل من يخالف هذه القوانين المعمول بها يتعرض لغرامة قدرها 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.
- وان كل المخالفين يتعين عليهم اصلاح المخالفات على نفقاتهم الخاصة والتي إذا ترتب عليه موت شخص أو أكثر يعرضهم ذلك إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عشر سنوات.
قانون البناء الموحدة 2024
- في حالة حدوث انهيار جزئي أو كلي الى المبنى والذي تسبب عنه وفاة بعض الأشخاص او إصابتهم بعاهة مستديمة فإن القانون ينص على عقوبة بالحبس لا تقل عن ستة أشهر.
- مع فرض غرامة تعادل قيمتها الأعمال المخالفة مرتين، على ألا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها.
التصالح في مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يعتمد على ترخيص المباني وفرض بعض العقوبات على المخالفين الذين قاموا ببعض المخالفات البناء وهم من قاموا بأنشاء أو ترميم أو تعديل على المباني دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
- أو من قاموا ببعض المخالفات في المباني سواء في التصميم او الارتفاع أو الخدمات مع التأكد أن هذه المخالفات لا تضر بسلامة المبني.