بيتك هيتخرب ويروح منك.. اعرف العقوبات علشان مترجعش تعيط.. غرامة 50 ألف جنيه والحبس سنة.. مفاجأة صادمة بشأن التصالح فى مخالفات البناء

أن قوانين البناء الصادرة مؤخرا في الدولة توضح وتلزم ببعض الأمور التي يجب مراعاتها من المواطنين والراغبين في بناء المباني وذلك حتى لا يتعرضون الى العقوبات والتي تصل بعضها الى غرامات مالية كبيرة إلى الحبس لمدة تتراوح من ستة أشهر الى عام فما هي العقوبات المفروضة في قوانين البناء وما هي التحديثات الخاصة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء هذا ما سنتعرف عليه معا فتابعونا.

عقوبات مخالفات البناء 2024

قانون البناء بعد المعايير والاشتراطات من أجل سلامة المباني وضمان حماية المواطنين مع ضمان إنشاء العقارات وتأمينها ضد المخاطر وتزويدها بعدد المصاعد اللازمة بناء على عدد الأدوار والوحدات في المبنى.

بالأضافة الى ضمان عدم الغش في مواد البناء المستخدمة وذلك بما يضمن سلامة المباني وبالتالي سلامة المواطنين وقد نص قانون البناء على أن كل من يخالف هذه القوانين المعمول بها يتعرض لغرامة قدرها 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وان كل المخالفين يتعين عليهم اصلاح المخالفات على نفقاتهم الخاصة والتي إذا ترتب عليه موت شخص أو أكثر يعرضهم ذلك إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن عشر سنوات.

قانون البناء الموحدة 2024

في حالة حدوث انهيار جزئي أو كلي الى المبنى والذي تسبب عنه وفاة بعض الأشخاص او إصابتهم بعاهة مستديمة فإن القانون ينص على عقوبة بالحبس لا تقل عن ستة أشهر.

مع فرض غرامة تعادل قيمتها الأعمال المخالفة مرتين، على ألا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمتها.

التصالح في مخالفات البناء