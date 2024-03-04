“مغامرات القط والفار المضحكة” استقبل الان تردد قناة توم وجيري أطفال على نايل سات وعرب سات لمشاهدة جميع الحلقات

يرغب ملايين الأطفال من معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، سواء النايل سات أو العرب سات، حيث إن هذه القناة تقدم سلسلة متنوعة من أهم الأفلام الكرتونية والمسلسلات الجذابة، فضلاً عن تقديمها لسلسلة كاملة حول مغامرات القط والفار في العديد من الأماكن المختلفة، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 نايل سات

تم توفير التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على نايل سات، وذلك بجودة عالية وبدقة واضحة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي يكون نايل سات.

التردد يكون 12149.

استقطاب القناة هو أفقي.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024 عرب سات

ومن السهل كذلك القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العرب سات، وفقًا للبيانات الأتيه: –

القمر الصناعي يكون عرب سات.

التردد يكون 11315.

استقطاب القناة توم وجيري هو أفقي.

معدل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

الجودة:SD.

ما تقدمه قناة توم وجيري أطفال

تقدم القناة مجموعة من الرسومات المتحركة التي يبحث عنها الكثير من الأطفال، فضلاً عن تقديمها للأفلام والمسلسلات الكرتونية حول قصة ومغامرات القط والفار، إضافة إلى أن محتوى القناة يتناسب مع جميع المتابعين الراغبين في مشاهدة القناة على مستوى العالم.