 “انطلاق موسم الإثارة”.. أهم العاب شهر مارس 2024 و ما هي الإصدارات التي لا يجب تفويتها والتي تعد بتجارب لا تُنسى

مع حلول شهر مارس 2024، يترقب عشاق الألعاب الإلكترونية بحماس إطلاق مجموعة من الألعاب الرائدة التي توعد بتحويل تجارب اللعب إلى مستويات جديدة كليًا، بين العوالم الخيالية المبتكرة والمغامرات الشيقة، تبرز لعبة “Dragon’s Dogma 2” من كابكوم والإصدار الجديد المنتظر “Alone in The Dark” كنجوم الشهر، إلى جانب عدة عناوين أخرى تستعد لإثراء مكتبة الألعاب بتجارب لا مثيل لها، استعدوا لاستكشاف هذه الإصدارات ومواعيدها المحددة في مقالتنا، التي تأخذكم في جولة عبر أبرز ما سيتم إطلاقه خلال هذا الشهر الجاري.

‘The Outlast Trials’ ينطلق في 5 مارس ضمن مفاجآت الشهر

يستقبل شهر مارس عشاق ألعاب الفيديو بإصدار مرتقب يضيف بُعدًا جديدًا لألعاب الرعب التعاونية، “The Outlast Trials”، الجزء الجديد من سلسلة الألعاب الشهيرة Outlast، يأتي ليمنح اللاعبين تجربة غامرة في أجواء الحرب الباردة، تقدم اللعبة مغامرة مثيرة حيث تدخل شركة Murkoff في مشروع غامض بتجنيد “متطوعين” لإخضاعهم لتجارب تختبر قدراتهم البدنية والذهنية، سواء باللعب منفردًا أو مع الأصدقاء كفريق يصل إلى أربعة لاعبين.

WWE 2K24 عودة المصارعة الأسطورية بأطوار جديدة 8 مارس

تتميز WWE 2K24 بعودتها القوية هذا العام، مقدمةً لعشاق المصارعة الحرة تجربة لا مثيل لها مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من المصارعين التي تصل إلى 200 مصارع، دون احتساب المحتويات الإضافية التي ستطرح بعد الإطلاق، الجزء الجديد لا يقتصر فقط على الإضافات البصرية وتوسيع القائمة، بل يشمل أيضًا أطوار لعب جديدة تعد بتحسين تجربة اللعب وتعميق الغوص في عالم WWE الرائع، هذه الإضافات والتحسينات تضع WWE 2K24 في مقدمة الألعاب المنتظرة بشدة لهذا الشهر، موفرةً للاعبين ساعات من التشويق والإثارة في عالم المصارعة الحرة.

‘Alone in The Dark’ يعود بريبوت جديد في 20 مارس

“Alone in The Dark” يعرض قصة تشويقية تتبع شخصيتين رئيسيتين، “إدوارد كارنبي” و”إميلي هارتوود”، في رحلتهما لكشف الأسرار المظلمة وراء اختفاء عم “هارتوود”، تقع أحداث اللعبة المثيرة في مانور Derceto، حيث يكشف الثنائي عن ألغاز وتحديات تحبس الأنفاس، مع إمكانية اللعب بكلا الشخصيتين، يتوقع أن توفر اللعبة ما يقارب 20 ساعة من التجربة الغامرة، مع العلم أن المدة قد تقل بناءً على مهارة اللاعب، هذا الإصدار يعد بإعادة تعريف تجارب الرعب الكلاسيكي، مع طرحه نظرة جديدة على السلسلة المحبوبة التي تركت بصمة لا تُمحى في قلوب محبي ألعاب الفيديو.

Dragon’s Dogma 2 المغامرة تعود بإصدار جديد في 22 مارس

مع اقتراب العشرين من مارس، تستعد الأوساط الألعاب لاستقبال واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة، “Dragon’s Dogma 2″، الإصدار الجديد من سلسلة تقمص الأدوار الشهيرة التي أطلقتها Capcom عام 2012، مع وعود بتجربة غامرة وملحمية، يأتي هذا الجزء ليُرضي شغف محبي الألعاب الفنتازية على منصات PlayStation 5، Xbox Series X/S، والحاسوب الشخصي.

انطلاقة بطولية للأميرة بيتش Showtime في 22 مارس

في تحول مثير للأحداث، تستعد الأميرة “بيتش” لتتصدر العناوين كبطلة في لعبتها المستقلة الأولى، “Princess Peach: Showtime“، المقرر إطلاقها في 22 مارس، بعد سنوات من كونها شخصية قابلة للعب في العديد من الألعاب الفرعية مثل Mario Kart وألعاب رياضية متنوعة، تأخذ بيتش الآن دور البطولة المطلق في مغامرة بلاتفورمر تعد بإعادة تعريف الشخصية المحبوبة بطريقة جديدة كليًا.

إطلاق ‘Snow Day’ في 26 مارس

في خطوة ممتعة ومثيرة لمحبي سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة، يستعد عالم “South Park” لإضافة جديدة مع الإعلان عن إصدار اللعبة التعاونية “South Park: Snow Day!” في 26 مارس، تدور أحداث اللعبة حول Cartman ورفاقه الذين يجدون أنفسهم أمام يوم ثلجي غير متوقع يعطل خططهم للذهاب إلى المدرسة، مما يفتح المجال لسلسلة من المهام المثيرة والممتعة التي تعد بتقديم تجربة لعب خفيفة ومسلية للعائلة بأكملها.

“South Park: Snow Day” تقدم للاعبين فرصة الغوص في مغامرات شتوية مليئة بالتحديات والمرح، حيث يتعاون الأصدقاء لتجاوز مهام متنوعة تحتفي بروح الفكاهة والسخرية المميزة لسلسلة “South Park”، من خلال اللعب التعاوني، يمكن للاعبين تجربة ديناميكيات جديدة تعتمد على التخطيط المشترك والعمل الجماعي، مما يجعل كل لحظة في اللعبة تجربة فريدة تجمع بين التسلية والتحدي. مع هذا الإصدار، يُمكن لعشاق “South Park” والألعاب العائلية التطلع إلى تجربة غنية بالضحك والمرح، والتي تحمل بصمة فريدة تتماشى مع جوهر السلسلة الأصلية.