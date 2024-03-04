“القبض شغال” موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 100 ألف دينار

تحسم وزارة المالية الجدل الواسع بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 من قبل المستفيدين، والذي يعد من أهم القرارات المترقبة نتيجة لرغبة المواطنين في معرفة متى إيداع الرواتب لهم خاصًة لم يبقى من الزمن إلا بضعة أيام على حلول شهر رمضان لشراء ما يلزمهم وغيرها، والجدير بالذكر أن وزارة المالية قد قررت صرف زيادة جديدة على الرواتب حيث تسعى في الاستجابة لمتطلبات المستفيدين في إطار تحقيق حياة كريمة لهم ومساعدتهم في لتحسين ظروف المعيشة، وعلى هذا المنوال سنعلن آخر تحديثات الوزارة بشأن هذا الأمر.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024

كان من المقرر موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 بداية من يوم 1/3/2024 ولكن لأن ذلك اليوم هو الجمعة وهو عطلة أسبوعية رسمية فتم تبكير الصرف ليبدأ من يوم الخميس 29 فبراير على أن يتوقف في الإجازة ثم يعود الصرف بداية من يوم الأحد 3 مارس 2024، ويمكن للمستفادين من هذه الرواتب الصرف من خلال البنوك والصرافة الموجودة في مختلف المحافظات أو من خلال ماكينات الصرافة الآلية ATM المنتشرة في كل مكان، ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قد حددت زيادة جديدة للمتقاعدين بمبلغ 100 ألف دينار لمن يحصلون على أقل من مليون دينار كراتب للتقاعد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بعد ما صدور التصريح الأخير بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر مارس 2024 من قبل الوزارة المالية التي بادرت بحسم الجدل لعدم الانجراف لإخبار من مصادر غير موثوقة أو من قبل أصحاب الشائعات، لذا قامت الوزارة بتوفير رابط للمستفيدين يسهل عليهم معرفة رواتبهم خاصة بعد الزيادة الجديدة، والذي يتمثل في الخطوات التالية: