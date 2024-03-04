“أصحاب المخابز مرعوبة وخايفة”.. قرارات عاجلة وهامة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز والبطاقات التموينية .. مفاجآت تنتظر المصريين!!

أعلنت وزارة التموين المسؤولة عن صرف الخبز وتوزيع الدقيق على المخابز في جميع أنحاء الجمهورية عن تكثيفها لبعض الحملات على المخابز للتأكد من أنها تقوم بمراعاة القوانين المعمول بها في صرف الخبز المدعم كما تم ايضا تكليف بعض الجهات الرقابية للتأكد من سلامة الأوضاع في مخازن الدقيق وان كل مخبز يحصل على حصته المقرره من الدقيق المدعم واليوم سنتعرف معا على قرارات عاجلة أقرها وزير التموين بشأن رغيف الخبز.
قرارات عاجلة وهامة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز
- قد قام وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بتوجيه بعض القرارات الهامة والعاجلة إلى المديرين بأنه يتوجب عليهم تغيير أعضاء اللجان الخاصة بكل منطقة من شهر لآخر وان يتم توزيعها في أماكن مختلفة من المحافظات.
- كما وجه الدكتور علي مصيلحي تحذير شديد اللهجة الى أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بمعايير الجودة للخبز المدعم مع المحافظة على جودة ووزن خبز العيش، ومن يخالف ذلك سيكون مخبزه معرض للإغلاق.
استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق
- يكلف رغيف الخبز الواحد الدوله 90 وذلك للخبز الواحد وقد انتشرت الكثير من الاقوال عن استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق.
- فكل فرد يحصل على 150 رغيف يتم استبدالهم بعشره كيلو دقيق، ولكن مساعد أول وزير التموين ابراهيم عشماوي قد أكد ان هذه الاقوال ليست لها أي اساس من الصحة وذلك لأن الكثير من أهل المدن لا يمكنهم إعداد الخبز في المنزل.
- وقد أكد على استمرار دعم الوزارة للخبز ليكون 90 جرام بما بكافئ خمسة أرغفة للشخص الواحد يوميا وأكد أن هذا الأمر منتهي النقاش فيه.