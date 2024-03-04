“أصحاب المخابز مرعوبة وخايفة”.. قرارات عاجلة وهامة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز والبطاقات التموينية .. مفاجآت تنتظر المصريين!!

أعلنت وزارة التموين المسؤولة عن صرف الخبز وتوزيع الدقيق على المخابز في جميع أنحاء الجمهورية عن تكثيفها لبعض الحملات على المخابز للتأكد من أنها تقوم بمراعاة القوانين المعمول بها في صرف الخبز المدعم كما تم ايضا تكليف بعض الجهات الرقابية للتأكد من سلامة الأوضاع في مخازن الدقيق وان كل مخبز يحصل على حصته المقرره من الدقيق المدعم واليوم سنتعرف معا على قرارات عاجلة أقرها وزير التموين بشأن رغيف الخبز.

قرارات عاجلة وهامة من وزير التموين بشأن رغيف الخبز

قد قام وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بتوجيه بعض القرارات الهامة والعاجلة إلى المديرين بأنه يتوجب عليهم تغيير أعضاء اللجان الخاصة بكل منطقة من شهر لآخر وان يتم توزيعها في أماكن مختلفة من المحافظات.

كما وجه الدكتور علي مصيلحي تحذير شديد اللهجة الى أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بمعايير الجودة للخبز المدعم مع المحافظة على جودة ووزن خبز العيش، ومن يخالف ذلك سيكون مخبزه معرض للإغلاق.

استبدال الخبز المدعم بتوزيع الدقيق