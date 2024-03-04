“رقص وزغاريد من هنا للصبح”.. فرمان الرئيس السيسي للموظفين بصرف علاوة غلاء المعيشة + زيادة الرواتب والمعاشات 2024 .. أفرح يا معلم مرتبك هيزيد

يتساءل الكثير من المواطنين عن علاوة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك للعاملين في القطاع العام و الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث قرر الرئيس مضاعفة العلاوة للموظفين فما هو موعد صرف علاوة غلاء المعيشة وما هي الزيادة في الرواتب والمعاشات هذا ما سنتعرف عليه معا في السطور القادمة فتابعونا.

علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 2024

علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية والتي قد أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وذلك لكلا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأيضا كلا من الدرجتين الممتازة والعالية وجميع العاملين بالهيئات الاقتصادية.

مع العلم أن هذة العلاوة سيتم صرفها بشكل ثابت على الراتب ليستفيد من علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية حوالي 4.5 مليون موظف.

زيادة في الحد الأدنى للأجور 2024

قد أعلن الرئيس السيسي عن زيادة الحدالأدني للأجور لتكون الزيادة السادسة على التوالي حيث تم رفع الحد الأدني للأجور من 4000 بنسبة 50% ليكون الحد الأدني للأجور هو 6000 جنيه بداية من مارس 2024.

وتعتبر تلك الزيادة هي الأضخم في تاريخ مصر الحديث حيث زادت الأجور منذ عام 2019 حوالي 400% فقد أرتفع الحد الأدني للأجور من 1200 في عام 2019 إلى 6000 في عام 2024.

زيادة المرتبات 2024 القطاع الحكومي

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بزيادة رواتب وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية لتتراوح تلك الزيادة من( 1000 جنيه وحتى 1200 جنيه) ويكون ذلك بحسب الدرجة الوظيفية.

فمن الدرجة السادسة إلى الدرجة الرابعة يتم زيادة 1000 جنيه، و1100 من الدرجة الثالثة الى الأولي، و1200 لدرجة مدير عام إلى وكيل أول وزارة.

كما يتم صرف حافز إضافي والذي يبدأ بقيمة 500 جنيه وذلك الدرجة السادسة ويزداد 50 جنيه لكل درجة حتى يصل الى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

متى يتم تطبيق الزيادة الجديدة 2024

من المقرر أن الزيادة التي تم الإعلان عنها في الرواتب وزيادة الحد الأدني للأجور يبدأ تنفيذها في شهر مارس وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الرواتب بنسبة 50%.