“ألف مبرووك” زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين العراق بمناسبة شهر رمضان المبارك 2024.. أعرف الحقيقة الان

يستمر مصرف الرافدين والرشيد في صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 بقيمة الزيادة الجديدة المصدق عليها مؤخرًا، فضلاً عن أن هذه الرواتب تشمل شريحة كبيرة من المواطنين بمختلف المحافظات العراقية، الراغبين في الحصول على رواتبهم، إضافة إلى ان وزارة المالية العراقية تبذل قصارى جهدها في أن يحصل كل مواطن عراقي على جميع مستحقاته المالية، ولكن تم تداول بعض الأنباء مؤخرًا عن زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بمناسبة شهر رمضان المبارك، ولذلك سنكشف لكم الحقيقة.

حقيقة صرف زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين

بعد أن تم تداول أنباء حول صرف زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالعراق، قامت وزارة المالية العراقية بالرد على كل هذه التساؤلات مؤكدة بأنه لا يوجد زيادات أخرى في الرواتب، وأن أخر زيادة تم تطبيقها في شهر نوفمبر الماضي 2023 وتبلغ 100 ألف دينار عراقي، وفي حالة وجود أنباء أو بيانات جديدة حول الرواتب والزيادات سيتم العمل على إعلانها عبر المواقع والصفحات الرسمية.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-