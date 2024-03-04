دراما متنوعة.. مسلسلات رمضان على mbc مصر 2024 وتردد القناة على نايل سات

يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة الخريطة الكاملة مسلسلات رمضان على mbc مصر 2024 لأنها من أهم القنوات والتي تنفرد بعرض باقة مميزة من المسلسلات المصرية لم تعرض على أي قناة فضائية أخرى، كما أن mbc مصر تعرض أهم البرامج التلفزيونية الاجتماعية والترفيهية والبرامج الدينية وبرنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال كل عام ولن يعرض ألا على mbc

ولذلك البحث عن المسلسلات التي تقدمها القناة لن تتوقف والبحث عن التردد الجديد لضبطها على الجهاز قبل حلول شهر رمضان لمتابع الأعمال، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خريطة مواعيد عرض المسلسلات الجديدة على القناة خلال الساعات القليلة القادمة تزامناً مع اقترب موعد الشهر الكريم، تابعوا معنا لكي نتعرف سوياً على مسلسلات رمضان على mbc مصر 2024.

مسلسلات رمضان على mbc مصر 2024

تقدم القناة بعد أيام قليلة مسلسلات جديدة ومميزة تعرض لأول مرة وبشكل حصري تستمتعون بمتابعتها فقط على mbc مكصر طول شهر رمضان وهي

مسلسل المداح أسطورة العودة الجزء الخامس من بطولة حمادة هلال وهبة مجدى وسهر الصايغ وخالد سرحان ومي سليم.

مسلسل نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي.

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا وطارق لطفي ومي كساب و زينة وباسم سمرة.

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام ومنة فضالي وهشام إسماعيل.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد بطولة شيكو وكريم محمد عبد العزيز وحمزة العيلي وآية سماحة.

مسلسل عشرين اربعة وعشرين 2024 بطولة محمد الأحمد ونادين نجيم.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة ليلى أحمد زاهر ومحمد محمود وانتصار.

مسلسل أشغال شقة بطولة أسماء جلال وهشام ماجد وسلوى محمد علي ومصطفى غريب.

مسلسل صلة رحم بطولة يسرا اللوزي وإياد نصار و ﺇﺧﺮاﺝ تامر نادي.

تردد قناة mbc مصر